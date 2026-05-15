Šéf americkej Pohraničnej stráže odstúpil z funkcie: Údajne dostal loď späť na správny kurz

WASHINGTON - Šéf americkej Pohraničnej stráže Michael Banks vo štvrtok odstúpil z funkcie. Tvrdí, že „dostal loď späť na správny kurz“ a je načase „užívať si čas s rodinou a život“, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.
„Ďakujeme šéfovi Pohraničnej stráže USA Michaelovi Banksovi za jeho desaťročia služby tejto krajine. Počas jeho pôsobenia sa hranica premenila z chaosu na najbezpečnejšiu hranicu, aká kedy bola,“ uviedol komisár Úradu colnej a pohraničnej stráže Rodney Scott.
Agentúra AFP pripomína, že americký prezident Donald Trump postavil svoju volebnú kampaň na sľube obmedziť prekračovanie hranice medzi Spojenými štátmi a Mexikom a vyhostení miliónov nelegálnych migrantov. Pohraničná stráž pod Banksovým vedením sa zapojila do protiimigračných operácií aj mimo oblastí hraníc, pričom jej agenti zadržiavali migrantov vo veľkých mestách po celej krajine.