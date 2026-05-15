Chcú zlepšenie: Riaditeľ americkej CIA rokoval v Havane s kubánskou vládou

HAVANA - Americká delegácia vedená riaditeľom Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Johnom Ratcliffom vo štvrtok rokovala so svojimi náprotivkami na kubánskom ministerstve vnútra, oznámila tamojšia vláda podľa štátneho spravodajského portálu Cuba Debate. Informuje správa agentúr Reuters a AFP.
Stretnutie sa uskutočnilo „v kontexte poznačenom komplexnosťou bilaterálnych vzťahov s cieľom prispieť k politickému dialógu medzi oboma krajinami“. „Obe strany tiež zdôraznili svoj záujem o rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi bezpečnostnými orgánmi v záujme bezpečnosti oboch krajín, ako aj regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti,“ stálo vo vyhlásení. Kubánska vláda podľa neho tiež delegácií USA povedala, že Kuba nepredstavuje hrozbu pre americkú národnú bezpečnosť.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na svedka predtým napísala, že z havanského medzinárodného letiska vo štvrtok popoludní odletel americký vládny špeciál. Prezident USA Donald Trump pred pár dňami vyhlásil, že s kubánskymi predstaviteľmi „sa chystajú rokovať“. Východ Kuby zasiahol vo štvrtok rozsiahly výpadok dodávok elektrickej energie. Stalo sa tak v čase, keď minister energetiky Vicente de la O‘Levy oficiálne potvrdil, že v krajine sa minuli zásoby nafty a vykurovacieho oleja.
Energetická kríza na Kube sa zhoršila v januári
Energetická kríza na Kube sa zhoršila v januári, keď USA zosadili prezidenta Venezuely Nicolása Madura a na túto ostrovnú krajinu uvalili ropné embargo. Venezuela pritom dodávala Kube zhruba polovicu potrebného paliva. Odvtedy na Kubu dorazil len jeden ruský tanker a ropa, ktorú doviezol, sa už minula. Ďalší očakávaný ruský tanker uviazol na niekoľko týždňov v Atlantickom oceáne.
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel a minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez obviňujú zo vzniku krízy blokádu zo strany USA. Washington začiatkom mája uvalil nové sankcie na kubánskych predstaviteľov a uplatňuje reštriktívne clá na krajiny dodávajúce palivo na Kubu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ponúkol Kube humanitárnu pomoc vo výške 100 miliónov dolárov, avšak s podmienkou, že ju bude distribuovať katolícka cirkev, čím by sa obišla komunistická vláda v Havane. Díaz-Canel vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty by mali namiesto ponúkania pomoci zrušiť svoju blokádu. „Škody by sa dali zmierniť oveľa jednoduchšie a rýchlejšie zrušením alebo uvoľnením blokády,“ napísal na sociálnej sieti X.