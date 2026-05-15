Piatok15. máj 2026, meniny má Žofia, Sofia, zajtra Svetozár

Britský premiér Starmer vymenoval nového ministra zdravotníctva

Britský premiér Keir Starmer.
Britský premiér Keir Starmer. (Zdroj: TASR/AP/Carl Court/Pool Photo)
TASR

LONDÝN - Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok vymenoval doterajšieho hlavného tajomníka rezortu financií Jamesa ​Murrayho za nového ministra zdravotníctva. Nahradí Wesa Streetinga, ktorý v rovnaký deň podal demisiu, píše správa agentúry Reuters a televízia BBC.

Funkciu hlavného tajomníka ministerstva financií preberie poslankyňa Lucy Rigbyová, oznámila Starmerova kancelária. Murray bol prvýkrát zvolený do dolnej komory britského parlamentu v roku 2019, predtým pôsobil ako zástupca primátora Londýna. Doterajší minister zdravotníctva Wes Streeting vo štvrtok podal demisiu. Podľa agentúry AP sa očakáva, že premiéra Starmera vo vnútrostraníckom súboji vyzve o vedúcu pozíciu v Labouristickej strane.

„Je už jasné, že nebudete viesť Labouristickú stranu do nasledujúcich parlamentných volieb a že labouristickí poslanci a odborové zväzy chcú, aby sa diskusia o tom, čo bude ďalej, niesla v duchu súboja myšlienok, a nie osobností či malicherných frakčných sporov,“ napísal Streeting premiérovi v rezignačnom liste. „Musí to byť široká debata a musí z nej vzísť čo najlepší výber kandidátov. Tento prístup podporujem a dúfam, že ho budete podporovať aj vy,“ uviedol.

Streeting v liste ocenil Starmerovu odvahu, štátnickosť a to, že nezatiahol Britániu do vojny proti Iránu. „Ale tam, kde potrebujeme víziu, máme prázdnotu. Tam, kde potrebujeme smer, máme bezcieľnosť,“ dodal. Streeting je prvým ministrom, ktorý podal demisiu po minulotýždňových komunálnych voľbách, v ktorých labouristi utrpeli porážku. AP konštatuje, že jeho politické ambície sú dlhodobo známe a je považovaný za jedného z mála straníkov, ktorí by sa mohli pokúsiť zosadiť Starmera.

Viac o téme: PremiérBritániaKeir StarmerMiniser
