V USA opäť rokovali libanonskí a izraelskí predstavitelia: Chcú mier

WASHINGTON - Vo Washingtone sa vo štvrtok uskutočnil prvý z dvoch dní tretieho kola priamych mierových rokovaní medzi Izraelom a Libanonom. Podľa zdroja agentúry AFP z amerického ministerstva zahraničých vecí boli „produktívne a pozitívne“.
„Mali sme celý deň plný produktívnych a pozitívnych rozhovorov, ktoré trvali od 9.00 h do 17.00 h (15.00 h do 23.00 h SELČ, pozn. TASR). Tešíme sa na pokračovanie zajtra a dúfame, že vtedy budeme mať o čom hovoriť,“ uviedol zdroj agentúry. Izraelskí a libanonskí predstavitelia sa v uplynulých týždňoch stretli vo Washingtone už dvakrát. Posledná schôdzka sa konala 23. apríla v Bielom dome. Americký prezident Donald Trump v ten istý deň oznámil predĺženie prímeria medzi Izraelom a Libanonom o tri týždne a vyslovil predpoklad, že počas zastavenia bojov privíta vo Washingtone lídrov oboch krajín. Prímerie sa bez ďalšieho predĺženia skončí v nedeľu.
Izraelsko-libanonské rokovania sa uskutočnili na najvyššej úrovni
Vo štvrtok sa izraelsko-libanonské rokovania uskutočnili na najvyššej úrovni za posledné desaťročia. Oproti predchádzajúcim dvom kolám totiž obe strany rozšírili svoje delegácie; k veľvyslancom sa pripojili aj osobitný vyslanec libanonského prezidenta či zástupca poradcu izraelskej vlády pre národnú bezpečnosť. Hostilo ich ministerstvo zahraničných vecí USA. Podľa denníka The Times of Israel sa očakávalo, že delegácie budú rokovať o odzbrojení libanonského militantného hnutia Hizballáh a možnosti, ako dosiahnuť širší mier medzi Libanon a Izraelom. Obe krajiny nemajú oficiálne diplomatické vzťahy a od vzniku štátu židovského štátu sú formálne v stave trvalého konfliktu.
Libanonská vláda dúfa, že rokovania s Izraelom pripravia pôdu pre trvalé ukončenie vojny, ktorá sa začala, keď Hizballáh 2. marca - dva dni po americko-izraelských útokoch na Irán - začal raketami ostreľovať Izrael s cieľom pomstiť zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího. Hoci sa počet útokov medzi Izraelom a Hizballáhom počas prímeria výrazne znížil, obe strany v nich pokračujú a vzájomne sa obviňujú z jeho porušovania. Izrael navyše vyslal svoje pozemné jednotky na juh Libanonu s cieľom vytvoriť bezpečnostnú zónu, v rámci ktorej ničí pohraničné dediny.