MIMORIADNY ONLINE Ruský útok na Kyjev: Obete stále stúpajú, Moskva si volí eskaláciu namiesto rokovaní

KYJEV - Rusko v noci na štvrtok útočilo na ukrajinský Kyjev stovkami dronov a desiatkami rakiet. Údery si podľa piatkového vyhlásenia záchranárov dosiaľ vyžiadali najmenej 21 obetí vrátane troch detí, píše správa agentúry AFP. Situáciu sledujeme online.
7:00 USA rušia plánované nasadenie 4 000 vojakov do Poľska. Pentagón náhle zrušil plánované nasadenie 4 000 amerických vojakov do Poľska, keďže obavy o spoľahlivosť vojenských záväzkov USA voči európskym spojencom naďalej rastú.
6:35 Počet väzňov v Rusku sa počas piatich rokov znížil o viac ako 180.000, a to čiastočne aj preto, že Moskva poslala väzňov bojovať do vojny proti Ukrajine. Uviedla to dnes agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenie šéfa ruskej väzenskej správy.
6:00 Rozsiahle ruské útoky na Ukrajinu vysielajú podľa slov nemeckého kancelára Friedricha Merza jasný odkaz, že Moskva si vyberá eskaláciu namiesto rokovaní. Merz tak na sociálnej sieti X reagoval na najnovšie ruské útoky na Ukrajine, ktoré zasiahli aj metropolu Kyjev. "Naďalej stojíme pri Ukrajine. Kyjev a jeho partneri sú pripravení na rokovania o spravodlivom mieri. Rusko naďalej vedie vojnu,“ napísal Merz.
Útok zo 14.mája
„Pri ruskom útoku na Kyjev v noci 14. mája zomrelo 21 ľudí vrátane troch detí. Záchranári nepretržite odstraňujú trosky a pátrajú po ľuďoch v budove v Darnyckom rajóne,“ napísala na sociálnej sieti Telegram ukrajinská štátna záchranná služba. Počet obetí bol predtým stanovený na 16. Ukrajinské letectvo vo štvrtok uviedlo, že Rusko cez noc zaútočilo na Ukrajinu, a hlavne na Kyjev, celkom 675 dronmi a 56 raketami. Protivzdušná obrana údajne zachytila väčšinu z nich.
Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského bolo v hlavnom meste poškodených 20 objektov vrátane domov, školy, veterinárnej kliniky a ďalšej civilnej infraštruktúry. Kyjevský primátor Vitalij Kličko oznámil, že piatok bude v Kyjeve dňom smútku na pamiatku obetí poslednej vlny útokov. Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v príspevku na sieti X napísal, že v reakcii na letecký útok na Kyjev a jeho okolie Ukrajina iniciuje zvolanie Bezpečnostnej rady OSN.
Ukrajina v uplynulých dňoch čelila jednej z najintenzívnejších vĺn ruských útokov za posledné obdobie. Ruská armáda pri takýchto operáciách zvyčajne kombinuje drony a rakety dlhého doletu. Ukrajinská strana tvrdí, že Rusko zasiahlo objekty civilnej infraštruktúry vrátane bytových domov, škôl a zdravotníckych zariadení. Rusko deklarovalo, že cieli výhradne na vojenské a logistické objekty.