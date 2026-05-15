Ministerstvo hospodárstva rozdelilo podľa Sakovej prorastové opatrenia do TROCH balíkov

BRATISLAVA - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR rozdelilo navrhované prorastové opatrenia do troch balíkov. Prvá kategória opatrení nemá dosah na štátny rozpočet, druhá má čiastočný alebo veľmi malý dosah na štátny rozpočet, ktorý je znesiteľný, a tretia kategória by ho veľmi zaťažila. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) o tom informovala vo štvrtok v diskusnej relácii TA3 Král na ťahu.
„Do vlády budúci týždeň chceme predložiť súbor opatrení, ktoré vieme implementovať do praxe veľmi rýchlo, aj po legislatívnych zmenách v parlamente, ale nebudú mať vplyv na štátny rozpočet. Sú to opatrenia, ktoré znižujú byrokraciu, niektoré opatrenia zjednodušujú život podnikateľom,“ uviedla ministerka. Často diskutované zrušenie transakčnej dane ale podľa nej v tomto balíku určite nebude.
Prvý balík opatrení
Prvý balík opatrení, ktorý pôjde na vládu v stredu 20. mája, budú ešte posudzovať s ministerstvom financií na ďalších stretnutiach v piatok (15. 5.) a na budúci týždeň. „Opatrenia, keď budú schválené a prejdú konsenzom medzi jednotlivými ministerstvami a koaličnými stranami, postupne predstavíme. Potrebujeme to zladiť hlavne s gestormi konkrétnych opatrení,“ poznamenala Saková.
Usilujú sa podľa nej hľadať konsenzus, ktorý vyváži podnikateľskú časť aj život ľudí, pretože opatreniami, ktoré chcú predložiť, nechcú siahať na životnú úroveň občanov. Saková potvrdila, že na 13. dôchodky určite nebudú siahať a v prípade návrhu na zrušenie rekreačných poukazov, proti čomu je koaličná strana SNS, si nemyslí, že bude zhoda na ich zrušení. Na prvom balíku prorastových opatrení bez vplyvu na štátny rozpočet sa podľa informácií Úradu vlády (ÚV) SR zhodla vo štvrtok koaličná rada.