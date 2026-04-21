Utorok21. apríl 2026, meniny má Ervín, zajtra Slavomír

Obrovská tragédia u našich susedov: Dieťa vypadlo z piateho poschodia, rodičia prežívajú najhoršiu nočnú moru

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BYDGOSZCZ– Stačilo pár sekúnd a v poľskom meste Bydgoszcz došlo v pondelok podvečer k nepredstaviteľnému nešťastiu. Malý chlapec vypadol z okna bytu na piatom poschodí v momente, keď boli jeho rodičia len o pár metrov ďalej. Hoci na mieste zasahovali všetky záchranné zložky a o život dieťaťa bojovali desiatky minút, správy z nemocnice sú zdrvujúce.

K tragédii došlo okolo 17:30 hod. Podľa portálu Onet bol priebeh udalostí mimoriadne nešťastný a rýchly. 26-ročný otec dieťaťa zišiel len na pár minút na prízemie bytovky, aby pomohol svojej manželke vyniesť nákup z auta do bytu. Malý chlapček zostal v byte na piatom poschodí úplne sám len na krátku chvíľu, ktorá sa však stala osudnou.

V momente, keď sa rodičia vracali hore, dieťa vypadlo z okna. Podľa poľskej televízie TVP Bydgoszcz boli obaja rodičia triezvi. 25-ročná matka, ktorá je momentálne v pokročilom štádiu tehotenstva, utrpela po pohľade na nehybné telo svojho syna obrovský šok a musela byť okamžite prevezená do nemocnice.

Na miesto nešťastia okamžite dorazili policajti, hasiči aj záchranári. Resuscitácia chlapčeka prebiehala dlhé desiatky minút priamo pred bytovkou. Situácia bola natoľko vážna, že jeden z hasičov nastúpil do sanitky, aby pomáhal lekárom s oživovaním aj počas bleskového prevozu do nemocnice.

Napriek nadľudskému úsiliu zdravotníkov prišla o 20:35 hod. najhoršia možná správa. Malý chlapček zraneniam nezlučiteľným so životom podľahol. Okolnosti nešťastia momentálne vyšetruje poľská polícia. Vyšetrovatelia skúmajú, ako presne sa dieťa k oknu dostalo a či bolo náležite zabezpečené. Susedia a obyvatelia ulice sú v šoku, pred bytovkou sa už večer začali objavovať prvé sviečky a hračky na pamiatku vyhasnutého mladého života.

Viac o téme: TragédiaPád z oknaPoľskoChlapec
Nahlásiť chybu

Zoznam TV

Správy
Zoznam TV
Správy

Domáce správy

Domáce
Domáce
Domáce
Trenčín

Zahraničné

Zahraničné
Zahraničné
Ilustračné foto
Obrovská tragédia u našich susedov: Dieťa vypadlo z piateho poschodia, rodičia prežívajú najhoršiu nočnú moru
Zahraničné
Zahraničné

Prominenti

Domáci prominenti
Ilustračné foto
Zahraniční prominenti
Zahraniční prominenti
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zaujímavosti
Zaujímavosti
vysetrenie.sk
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Henima
plnielanu.sk
Domáce
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
plnielanu.sk

Ekonomika

Šport

Tipsport ELH
Tipsport ELH
Slováci
Liga majstrov

Auto-moto

Predstavujeme
Predstavujeme
Klasické testy
Doprava

Kariéra a motivácia

Motivácia a produktivita
Vzťahy na pracovisku
O práci s humorom
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Bublaniny
Palacinky, lievance a waffle

Technológie

Technológie
Armádne technológie
Umelá inteligencia
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Pre kutilov

Zelenina a ovocie
Stavba
Záhrada
Okrasná záhrada

Stream naživo

Móda
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Air Force One
Zahraničné
Maďarský premiér Péter Magyar.
Zahraničné
Ilustračné foto
Zahraničné
Obrovská tragédia u našich susedov: Dieťa vypadlo z piateho poschodia, rodičia prežívajú najhoršiu nočnú moru
Ďalšie zo Zoznamu