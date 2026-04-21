Obrovská tragédia u našich susedov: Dieťa vypadlo z piateho poschodia, rodičia prežívajú najhoršiu nočnú moru

BYDGOSZCZ– Stačilo pár sekúnd a v poľskom meste Bydgoszcz došlo v pondelok podvečer k nepredstaviteľnému nešťastiu. Malý chlapec vypadol z okna bytu na piatom poschodí v momente, keď boli jeho rodičia len o pár metrov ďalej. Hoci na mieste zasahovali všetky záchranné zložky a o život dieťaťa bojovali desiatky minút, správy z nemocnice sú zdrvujúce.
K tragédii došlo okolo 17:30 hod. Podľa portálu Onet bol priebeh udalostí mimoriadne nešťastný a rýchly. 26-ročný otec dieťaťa zišiel len na pár minút na prízemie bytovky, aby pomohol svojej manželke vyniesť nákup z auta do bytu. Malý chlapček zostal v byte na piatom poschodí úplne sám len na krátku chvíľu, ktorá sa však stala osudnou.
V momente, keď sa rodičia vracali hore, dieťa vypadlo z okna. Podľa poľskej televízie TVP Bydgoszcz boli obaja rodičia triezvi. 25-ročná matka, ktorá je momentálne v pokročilom štádiu tehotenstva, utrpela po pohľade na nehybné telo svojho syna obrovský šok a musela byť okamžite prevezená do nemocnice.
Na miesto nešťastia okamžite dorazili policajti, hasiči aj záchranári. Resuscitácia chlapčeka prebiehala dlhé desiatky minút priamo pred bytovkou. Situácia bola natoľko vážna, že jeden z hasičov nastúpil do sanitky, aby pomáhal lekárom s oživovaním aj počas bleskového prevozu do nemocnice.
Napriek nadľudskému úsiliu zdravotníkov prišla o 20:35 hod. najhoršia možná správa. Malý chlapček zraneniam nezlučiteľným so životom podľahol. Okolnosti nešťastia momentálne vyšetruje poľská polícia. Vyšetrovatelia skúmajú, ako presne sa dieťa k oknu dostalo a či bolo náležite zabezpečené. Susedia a obyvatelia ulice sú v šoku, pred bytovkou sa už večer začali objavovať prvé sviečky a hračky na pamiatku vyhasnutého mladého života.