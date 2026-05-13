Slovák z kauzy otrávenej detskej výživy nebol žiadne neviniatko: Luxusný život mal získať podvodom!

VIEDEŇ - Má mať pekne za ušami. Nad Slovákom, ktorý je obvinený z otrávenia detskej výživy, sa zbiehajú mraky. Ukazuje sa totiž, že problémy rôzneho charakteru mal už dávno predtým.
Rakúske média už krátko po mužovom zadržaní priniesli informácie, že bývalý manažér firmy HiPP si mal žiť dobre a dopriať si mal drahé oblečenia či exotické dovolenky. Luxusný život 39-ročného muža mal byť len pozlátkou založenou na rafinovanom podvode.
Rakúsky denník Kronen Zeitung informuje, že úver na luxusný byt s rozlohou 75 metrov štvorcových, dvoma terasami a záhradou v meste St. Gilgen, ktorý kúpil v roku 2021 za viac ako 400-tisíc eur, si mal dovoliť tak, že oklamal banku sfalšovanými výplatnými páskami. Z čistého príjmu 3 500 eur sa po odrátaní daní dostal na viac ako 10-tisíc. Zo slovenskej banky si mal potom vyžiadať až 900-tisícovú pôžičku.
Krátko pred zadržaním si navyše mal opäť vďaka úveru kúpiť pozemok s výhľadom na jazero Wolfgangsee za neuveriteľných 600-tisíc eur. Informácie o jeho podvodoch mala odhaliť firma HiPP po preskúmaní jeho služobného počítača.
Slovák mal v spoločnosti pracovať od roku 2019. Problémy s ním začali po pandémii, keď mal tiež riešiť rozchod s manželkou, s ktorou má tri deti.
Firma s ním rozviazala pomer 23. marca, hneď na druhý deň mu zablokovali firemný účet. O pár dní na to, 27. marca, si mal prísť na 11.hodinu vypratať kanceláriu. Dorazil však o dve hodiny neskôr a s úsmevom na tvári. V ten deň, o 11.55, spoločnosť dostala výhražný e-mail, spočiatku ho však prehliadli.
Kauza prepukol až neskôr. V apríli bolo zaistených celkovo päť kontaminovaných pohárov s detskou výživou - dva v ČR, dva na Slovensku a jeden v Rakúsku, a to ešte predtým, ako došlo k ich konzumácii. Druhý pohár, ktorý sa údajne predal v tej istej filiálke siete SPAR v Eisenstadte a mal byť rovnako kontaminovaný, sa doteraz nenašiel. Podozrivého Slováka zadržali, aktuálne je vo väzbe, kde čaká na súd.