Poľská Ľavica sa bude pýtať Nawrockého, či jeho okolie pomohlo Ziobrovi utiecť do USA

VARŠAVA - Poľská koaličná strana Ľavica sa obráti na prezidenta Karola Nawrockého s otázkami, či jeho okolie pomáhalo bývalému ministrovi spravodlivosti z časov vlády Práva a spravodlivosti, Zbigniewovi Ziobrovi, pri odchode do Spojených štátov. V stredu to oznámil poslanec Tomasz Trela, informuje o tom agentúra PAP.
Trump mal pomôcť s vízami
V nedeľu denník Gazeta Wyborcza uviedol, že americký prezident Donald Trump osobne sprostredkoval vybavenie amerického víza pre Ziobra a jeho manželku, čím im pomohol utiecť z Budapešti. Podľa Gazety Wyborczej to urobil napriek nesúhlasu ministra zahraničia Marca Rubia a amerického veľvyslanca v Poľsku Toma Rosea.
Poslanec Trela pred Prezidentským palácom vyhlásil, že Ľavica požiada kanceláriu prezidenta o vysvetlenie, či sa na Ziobrovom odchode podieľali predstavitelia prezidentovho okolia. Poslanec zároveň spomenul nedávne rokovanie Nawrockého s Trumpom a pýtal sa, či sa počas neho riešila Ziobrova situácia. Šéf prezidentského úradu pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz v utorok odmietol, že by sa meno bývalého ministra objavilo v rozhovoroch oboch prezidentov.
Poľské ministerstvo zahraničných vecí medzitým požiadalo americké úrady o objasnenie právneho základu Ziobrovho vstupu do USA. Prokuratúra zároveň preveruje, či mu pri odchode z Poľska nepomáhali ďalšie osoby a či tým nebolo marené vyšetrovanie.
Maďarsko skúma cestovné doklady
Podľa hovorcu rezortu Macieja Wewiora v stredu ministerstvo požiadalo aj maďarské úrady o informácie, či Ziobro disponoval maďarským cestovným dokladom, ktorý mu umožnil vycestovať. Varšava chce vedieť, či Ziobro takýto dokument mal a o aký typ išlo.
Ziobro tvrdí, že má azyl a obvinenia odmieta
Ziobro, na ktorého je v Poľsku vydaný zatykač v súvislosti s obvineniami v kauze zneužitia financií z Fondu spravodlivosti na pomoc obetiam trestných činov, oznámil že sa nachádza v USA. Tvrdí, že z Budapešti neutiekol a cestuje na základe dokumentu vydaného po získaní politického azylu v Maďarsku počas vlády Viktora Orbána. Politik je podozrivý aj zo zneužitia právomocí a vedenia organizovanej skupiny v čase, keď stál na čele ministerstva spravodlivosti. Obvinenia odmieta ako spolitizované.