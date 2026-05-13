Hantavírus na Slovensku: Prečo sa nemusíme báť scenára z lode nákazy? Odborníci majú jasnú odpoveď

BRATISLAVA – V súvislosti s nedávnou evakuáciou výletnej lode MV Hondius kvôli andskému hantavírusu sa v Európe otvorila téma bezpečnosti a rizika šírenia tejto nákazy. Slovenskí odborníci však vnášajú do diskusie pokoj. Hoci sa hantavírusy vyskytujú aj u nás, fungujú úplne inak a nespôsobujú globálne hrozby.
Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) je riziko, že by sa u nás začal šíriť nebezpečný andský kmeň z Južnej Ameriky, minimálne. Dôvod je prostý – chýba nám tu jeho prirodzený prenášač.
Hantavírusy sú viazané na konkrétne druhy hlodavcov. „Potrebujeme rezervoár – hlodavce, ktoré sa vyskytujú v Južnej Amerike. Tie u nás na Slovensku nie sú,“ vysvetlila pre STVR vedúca odboru epidemiológie ÚVZ SR Adriana Mečuchová. Zatiaľ čo andský kmeň sa môže šíriť z človeka na človeka, tie naše sa prenášajú výhradne z hlodavca na ľudí (napríklad vdýchnutím prachu pri upratovaní chát či pivníc).
Hantavírus nie je pre našich lekárov neznámou, no priebeh ochorenia je v našich končinách odlišný. „Na Slovensku máme iný kmeň. Je to v podstate hemoragická horúčka s renálnym zlyhaním. Máme okolo sto prípadov takého ochorenia a nemáme tam úmrtie,“ uviedla hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.
Sme pripravení na diagnostiku
Aj keď je riziko andského vírusu u nás podľa ECDC „veľmi nízke“, štát nenecháva nič na náhodu. Národné referenčné centrum v Bratislave má kapacity a technológie na to, aby dokázalo v prípade podozrenia (napríklad u cestovateľov) identifikovať akýkoľvek nebezpečný kmeň vrátane toho z lode MV Hondius.
Od vypuknutia nákazy na lodi MV Hondius zomreli traja pasažieri – holandský manželský pár a Nemka. Hantavírus je zriedkavé ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok potvrdila sedem prípadov nákazy hantavírusu s kmeňom Andes, jediným, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka.
Pozitívny test vyšiel aj Španielovi, ktorého po evakuácii z lode hospitalizovali vo vojenskej nemocnici v Madride, informovalo v pondelok večer španielske ministerstvo zdravotníctva . Nevykazoval však žiadne príznaky. U ostatných 13 španielskych evakuovaných pasažierov boli výsledky testov zatiaľ negatívne.
Hantavírus je endemický najmä v Argentíne, odkiaľ loď v apríli vyplávala. Neexistuje proti nemu vakcína ani špecifická liečba. WHO zdôraznila, že globálne riziko pre verejné zdravie je nízke a odmieta paralely s pandémiou ochorenia COVID-19.