SaS pripravuje zmenu: Prísnejšie pravidlá pre zloženie volebných komisií

BRATISLAVA - Opozičná SaS navrhuje, aby predseda samosprávneho kraja, ako aj starosta obce, ktorý sa opätovne uchádza o túto funkciu, nemohol volebné komisie doplniť o jemu blízke osoby. Zmenu chce presadiť skupina poslancov Národnej rady (NR) SR za SaS cez novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva.
„Novela má za cieľ zvýšiť transparentnosť volieb a zabezpečiť ich maximálnu možnú férovosť. Zámerom je taktiež posilnenie nezávislosti a nestrannosti volebných komisií tým, že sa zamedzí ich obsadzovaniu osobami s potenciálnym osobným vzťahom ku kandidujúcemu funkcionárovi,“ napísali predkladatelia v dôvodovej správe k návrhu.
Ak sa predseda samosprávneho kraja vo voľbách opätovne uchádza o túto funkciu, nesmel by volebnú komisiu samosprávneho kraja ani obvodnú volebnú komisiu doplniť o jemu blízke osoby. „Totožná právna úprava sa bude vzťahovať aj na prípad opätovnej kandidatúry starostu na funkciu starostu, rovnako tak ani on nebude smieť miestnu, respektíve mestskú volebnú komisiu ani okrskovú volebnú komisiu doplniť o jemu blízke osoby,“ navrhli poslanci. Vysvetlili, že v prípade chýbajúcich členov komisií, respektíve absencie náhradníka vymenúva chýbajúceho člena alebo členov predseda samosprávneho kraja, respektíve starosta obce. „Zákon však bližšie nestanovuje podmienky, kto týmto členom, ktorého nominuje predseda samosprávneho kraja, respektíve starosta, nesmie byť,“ dodali.
Pri definícii blízkej osoby odkazujú predkladatelia na Občiansky zákonník, podľa ktorého je blízkou osobou príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. „Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa považujú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu,“ napísali poslanci.