Manželka Kandráča už nechce sedieť v kúte: Má televízne ambície! Brúsi si zuby na...

BRATISLAVA - Šliape manželovi na päty? Erika Kandráčová sa čoraz častejšie prediera do sveta šoubiznisu. Moderovať plesy či rôzne eventy jej ale zrejme nestačí. Jej ambície sú väčšie.
Erika Kandráčová, manželka hudobníka Ondreja Kandráča, sa nikdy netajila tým, že ju láka svet šoubiznisu. Krátky čas pôsobila v Slovenskej televízii v Košiciach ako moderátorka a láka ju to stále. Celkom otvorene svoje ambície definovala aj vtedy, keď sa syn Ondrík dostal do seriálu Sľub. Vtedy s úsmevom priznala, že ak by prišla nejaká herecká ponuka aj pre ňu, určite by ju zvážila. „Samozrejme, v každom z nás je sem-tam kúsok herca, tak možno by sme si to všetci raz niekedy skúsili,“ povedala začiatkom roka 2025.
Veľmi opatrne sa k téme zaradenia sa do sveta šoubiznisu už pred niekoľkými mesiacmi vyjadril Erikin manžel, hudobník Ondrej Kandráč. Započuli sme totiž, že Erika si brúsi zuby na moderátorský post. „Nebránime sa žiadnej myšlienke, momentálne je to v štádiu ponúk aj toho, či si ju vyberú a ak sa to stane, budeme veľmi radi, lebo Erika je poctivá a taká životaschopná žienka,“ povedal nám ešte v marci Kandráč. Zdá sa teda, že v rodine Kandráčovcov sa rodí nový umelec a aj v tomto prípade bude zrejme platiť "spieva celá rodina".