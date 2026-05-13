Divoké rošády na vláde: Po rokoch odvolali Sulíka z čela mŕtvej organizácie! Na jeho miesto dali prekvapivé meno

BRATISLAVA - Veľké zmeny na čele slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu s Ruskom. Orgán, o ktorom väčšina Slovákov ani nevie, že existuje, formálne viedol až do dnešného dňa Richard Sulík. Vláda ho odvolala až teraz a na jeho miesto vymenovala ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SSD).
Sulík sa stal predsedom slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom ešte v októbri 2020 po nástupe vlády Igora Matoviča. Sulík bol vtedy aktívny v politike, zastával post ministra hospodárstva a zároveň bol predsedom strany SaS.
Vtedajší kabinet v tom čase zároveň z funkcie odvolal dovtedajšieho predsedu Petra Žigu, Sulíkovho predchodcu na čele rezortu hospodárstva. Štandardne funkciu slovenskej časti komisie zastával minister hospodárstva.
Sulík vtedy označoval Rusko za nášho dôležitého partnera, od ktorého sme nakupovali nielen ropu a plyn, ale aj jadrové palivo vo veľkých objemoch. Záležalo mu preto na dobrých vzájomných vzťahoch. Bolo to ešte v čase, keď bola odlišná geopolitická situácia, zhruba rok a pol predtým, ako Rusko napadlo Ukrajinu. Po tomto útoku bola slovensko-ruská hospodárska komisia prakticky neaktívna.
Jej obnovenie prichádza až teraz. Po návrate z Moskvy to pred pár dňami potvrdil premiér Robert Fico. Predseda vlády sa v Rusku, kam cestoval na oslavy výročia konca 2. svetovej vojny, stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Povedal tiež, že najbližšie zasadnutie komisie sa má uskutočniť v Moskve a za Slovensko jej má spolupredsedať minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SSD).
Ide o zaujímavý výber, štandardne totiž pozíciu zastáva minister hospodárstva, v tomto prípade by to tak mala byť Denisa Saková (Hlas-SD). "Prečo minister zahraničných vecí a nie minister hospodárstva? Túto otázku treba položiť nášmu koaličnému partnerovi," prekvapivo okomentoval situáciu krátko po návrate z Moskvy Robert Fico.