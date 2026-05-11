Hantavírus na výletnej lodi: Francúzsko hlási prvý potvrdený prípad

WASHINGTON/PARÍŽ - Francúzsko hlási prvý potvrdený prípad hantaviru u pasažierky z výletnej lode, na ktorej nákaza prepukla. Dnes to podľa agentúr uviedla francúzska ministerka zdravotníctva Stéphanie Ristová. Stav ženy, ktorá bola medzi piatimi evakuovanými do Francúzska, sa podľa nej v noci zhoršil. O šírení nákazy informovali skôr aj americké úrady. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva na sieti X uviedlo, že zo 17 ľudí smerujúcich do USA sa u jedného prejavili ľahké príznaky. U ďalšieho človeka testy preukázali slabo pozitívny výsledok.
Podľa Ristovej sa príznaky ochorenia, ktoré hantavírus spôsobuje, začali u ženy prejavovať v nedeľu pri repatriačnom lete z Kanárskych ostrovov do Paríža. Ministerka zdravotníctva doplnila, že u štyroch ďalších Francúzov evakuovaných z výletnej lode MV Hondius vyšli testy na hantavírus negatívne, prisľúbila ale ďalšie testovanie. Všetky osoby sú podľa nej v izolácii minimálne počas 15 dní.
Francúzske úrady podľa ministerky zdravotníctva doteraz vysledovali 22 osôb, ktoré mohli s týmto vírusom prísť do kontaktu. Francúzsky premiér Sébastien Lecornu usporiada dnes popoludní podľa hovorkyne vlády ďalšiu schôdzu, aby čo najpodrobnejšie sledoval vývoj situácie.
Americké ministerstvo zdravotníctva informovalo v noci na dnes o tom, že spolupracuje s ďalšími úradmi na evakuácii ľudí z výletnej lode do Spojených štátov. "Dvaja z cestujúcich sú z dôvodu zvýšenej opatrnosti v biologických izolačných jednotkách lietadla," uviedlo. Španielske médiá píšu, že ľahké príznaky sa prejavili u ženy, ktorá kašle a bolí ju v krku. Podľa ministerstva mieri let do Nebrasky. Tam majú evakuovaní ľudia bezprostredne po prílete podstúpiť klinické vyšetrenia v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach.
Traja cestujúci z výletnej lode zomreli. Loď vyplávala z Argentíny na začiatku apríla a postupne sa presunula na sever. Na viacerých miestach sa pri ceste zastavila. Nákazu podľa hypotéz zavliekol na loď jeden z cestujúcich, ktorý sa zrejme nakazil mimo lode. Podľa agentúry AFP vyvoláva medzinárodné obavy fakt, že u pozitívne testovaných ľudí na lodi sa potvrdil kmeň vírusu nazvaný Andes, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka.
Hantavírusy sú vírusy prenášané hlodavcami, ktoré môžu infikovať ľudí, a spôsobujú dýchacie ochorenia, ktoré sprevádzajú bolesti hlavy, závraty, horúčka, nevoľnosť, hnačky a bolesti žalúdka, po ktorých nasleduje náhly nástup vážnych dýchacích ťažkostí. Na nákazu zatiaľ neexistuje vakcína. Podľa WHO je riziko globálneho šírenia hantaviru veľmi nízke. Riziko pre posádku a pasažierov lode organizácia hodnotí ako mierne.