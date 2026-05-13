Tragédia na železničnej trati: Po zrážke s vlakom zomrela staršia žena

Polícia vyšetruje tragédiu na železnici v Letanovciach.
Polícia vyšetruje tragédiu na železnici v Letanovciach.
TASR

LETANOVCE - Polícia vyšetruje tragickú nehodu na železnici medzi Spišskou Novou Vsou a Popradom, pri ktorej prišla o život staršia žena. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) Košického kraja na sociálnej sieti informovalo, že 79-ročnú ženu v utorok (12. 5.) krátko predpoludním vlak zachytil pri železničnej zastávke Letanovce.

„Podľa doposiaľ zistených informácií vlak zachytil ženu, ktorá sa neoprávnene pohybovala v koľajisku. Náraz ju odhodil mimo trate. Žene bola okamžite privolaná pomoc a posádka rýchlej zdravotnej pomoci ju previezla do nemocnice. Žiaľ, zraneniam v nemocnici podľahla,“ uviedla polícia.

Poverený príslušník Oddelenia železničnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej Vsi začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Presné okolnosti a príčiny tejto tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

„Opätovne apelujeme na verejnosť, aby cez železničnú trať ľudia prechádzali výlučne na miestach na to určených. Pohyb v koľajisku alebo v jeho blízkosti mimo vyznačených priechodov môže mať fatálne následky,“ uzatvára polícia.

Viac o téme: ŽeleznicaSmrťVyšetrovaniePolícia Letanovce
