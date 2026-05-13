Supermarkety nás manipulujú viac, než si myslíme: TOTO je dôvod, prečo vždy minieme viac peňazí

BRATISLAVA - Voňavé pečivo pri vchode, pomalá hudba či sladkosti pri pokladni. Nakupovanie v supermarketoch nie je náhoda. Odborníci upozorňujú, že obchody využívajú množstvo psychologických trikov, ktoré majú jediný cieľ – prinútiť nás nakúpiť viac.
Vošli ste do obchodu len po pečivo a mlieko, no odchádzate s plným košíkom? Nie ste sami. Podľa odborníkov sú moderné supermarkety navrhnuté tak, aby zákazníkov nenápadne motivovali míňať viac peňazí.
Mnohí ľudia si myslia, že nakupujú spontánne a rozhodujú sa sami. Realita je však oveľa premyslenejšia. Rozloženie regálov, osvetlenie, hudba či vône sú starostlivo naplánované tak, aby ovplyvňovali naše správanie.
Triky obchodných reťazcov
Jedným z najznámejších trikov je vôňa čerstvého pečiva. Nie náhodou býva pekáreň často umiestnená hneď pri vchode. Vôňa teplého chleba a croissantov v ľuďoch vyvoláva pocit domova, pohodlia a hladu. Výsledkom je, že zákazníci nakupujú viac – a často aj potraviny, ktoré vôbec nepotrebovali.
Podobnú úlohu zohráva hudba. Pomalé melódie spôsobujú, že sa ľudia v obchode pohybujú pomalšie a trávia medzi regálmi viac času. A čím dlhšie v supermarkete zostaneme, tým väčšia je šanca, že vložíme do košíka ďalšie produkty.
Veľmi premyslené je aj rozloženie tovaru. Základné veci ako mlieko, maslo alebo vajcia bývajú často umiestnené úplne vzadu. Dôvod je jednoduchý – zákazník musí prejsť cez celý obchod a cestou vidí desiatky ďalších produktov.
Marketingoví experti presne vedia, kam ľudia pozerajú najčastejšie. Najdrahšie produkty preto bývajú umiestnené vo výške očí, zatiaľ čo lacnejšie alternatívy sú nižšie alebo menej nápadné.
Pokladne
Samostatnou kapitolou sú pokladne. Sladkosti, žuvačky či malé nápoje pri platení nie sú náhoda. Ide o impulzívne nákupy, ktoré zákazníci berú "len tak navyše".
Obzvlášť účinné sú pri deťoch, ktoré rodičov často presviedčajú na poslednú chvíľu. Psychológovia hovoria, že nakupovanie je oveľa viac emocionálne než racionálne. Ľudia sa rozhodujú podľa nálady, únavy či hladu. A práve s tým supermarkety pracujú.
Nakupovanie s prázdnym žalúdkom
Nebezpečné je aj nakupovanie nalačno. Výskumy ukazujú, že hladní ľudia kupujú viac jedla a častejšie siahajú po kalorických či drahších produktoch. Svoju úlohu zohrávajú aj akciové cenovky.
Červené nápisy a výrazné zľavy vytvárajú pocit výhodného nákupu, aj keď produkt nemusí byť v skutočnosti lacnejší. Mnohí zákazníci navyše nakúpia veci len preto, že sú "v akcii".
Odborníci odporúčajú jednoduché pravidlá, chodiť nakupovať s presným zoznamom, neísť do obchodu hladní a dávať si pozor na impulzívne rozhodnutia. Manipulácii sa zrejme vyhnúť nedá. Moderné supermarkety totiž využívajú psychológiu nakupovania do najmenších detailov. Rozdiel je len v tom, či si to uvedomujeme.