BITKA o územie sa stala VIRÁLNOU: Na ulici sa do seba pustili dve predavačky zo stánkov s hot-dogmi! TOTO bolo v hre

HOLLYWOOD – Biznis je krutá hra, v ktorej vyhrávajú len tí najsilnejší. To je síce pravda, no pojem "najsilnejší" neznamená po fyzickej, ale skôr psychickej stránke. Tieto ženy to však zobrali doslova a v rušnej časti Hollywoodu sa do seba pustili.
Hollywood už sám o sebe patrí medzi najlukratívnejšie oblasti pre život v USA. Dominuje tu boj o každý centimeter plochy. Dôkazom toho je aj spor dvoch predavačiek s hot-dogami, ktoré jedného večera chceli predávať chutné klobásy na jednom mieste. Daily Star píše, že sa nepohodli a medzi nimi sa spustila veľká bitka.
Najprv začali po sebe kričať
Incident sa odohral vo štvrti Rainbow District v západnej časti Hollywoodu. Navyše na veľmi rušnom mieste, takže tento konflikt sa rýchlo objavil na sociálnych sieťach. Video sa dokonca stalo virálnym.
Ženy sa najprv slovne pourážali. Táto oblasť na rohu bulvárov Santa Monica a San Vicente je vyhľadávaným priestranstvom pre všetky druhy pouličného predaja. Nájsť voľné miesto je doslova nemožné. V priebehu pár minúť sa slovné urážky zmenia na surovú bitku. Ženy pokračujú aj po tom, ako obe spadnú na zem. Jedna potom chytí tú druhú za vlasy. Na konci videa sa jedna z bitkárok smeje, keď jej kamarátka ukazuje, ako si ju natočila.
New York Post uvádza, polícia nedostala toho večera žiadne hlásenie o výtržnostiach v západnej časti Hollywoodu. Nie je známe ani to, ži niektorá zo žien utrpela vážnejšie zranenia.
Majiteľ neďalekého podniku Larry Block sa pre médiá vyjadril, že bitka začala po tom, ako jedna zo žien chcela nasilu odtiahnuť druhý vozík na iné miesto. "Pouliční predajcovia sú tu každý deň. A táto bitka je len dôkazom toho, že si vedome zväčšujú teritóriá na úkor ostatných predajcov," povedal.