Umenie spôsobilo škandál: VIDEO Nahá žena sa hojdala vo zvone!

BENÁTKY - Rakúsky pavilón na prestížnom bienále v Benátkach sa postaral o jeden z najdiskutovanejších momentov výstavy. Dôvodom je odvážna performancia, v ktorej umelkyňa nahá visí vo vnútri obrovského zvona.
Za projektom s názvom Seaworld Venice stojí rakúska performerka Florentina Holzinger, ktorú rakúske rádio Ö1 označilo za jednu z najvýraznejších a najradikálnejších performatívnych umelkýň v Európe.
Práve jej vystúpenie sa okamžite stalo jednou z hlavných tém tohtoročného bienále v Benátkach. Na záberoch z pavilónu vidno performerku, ktorá sa pohybuje vo vnútri konštrukcie pripomínajúcej obrovský zvon a vlastným telom napodobňuje jeho srdce.
Pavilón po otvorení náhle zatvorili
Len dva dni po predotvorení však rakúsky pavilón zostal zatvorený. Dôvodom tentoraz nebola samotná performancia ani nahota, ale protest.
Tím okolo Holzinger sa totiž pridal k umelcom, ktorí nesúhlasili s účasťou Izraela na podujatí. Protesty sprevádzali viaceré časti tohtoročného bienále.
Benátske bienále patrí medzi najprestížnejšie umelecké podujatia sveta a koná sa každé dva roky. Jednotlivé krajiny tam prezentujú vlastné pavilóny, ktoré pripravujú vybraní umelci a kurátori.