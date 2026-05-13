Senát potvrdil Trumpovho kandidáta: Kevin Warsh preberá vedenie Fedu po Powellovi

Budova americkej centrálnej banky (Fed). (Zdroj: Getty Images)
WASHINGTON - Senát USA v stredu potvrdil Kevina Warsha do funkcie šéfa americkej centrálnej banky (Fed). Informovali o tom agentúry AP a AFP.

Warsh, ktorého do funkcie nominoval prezident Donald Trump, nahradí súčasného šéfa Federálneho rezervného systému Jeromea Powella. Jeho funkčné obdobie končí 15. mája. Senát schválil menovanie Warsha pomerom hlasov 54 ku 45.

Powell sa opakovane stal terčom Trumpových útokov pre rozhodnutia Fedu o úrokových sadzbách. Šéf Bieleho domu vyzýval na ich zníženie s cieľom stimulovať ekonomiku. Centrálna banka, ktorá je zo zákona nezávislá, od Trumpovho opätovného uvedenia do funkcie v januári minulého roka sadzby v niekoľkých krokoch znížila, čo však podľa prezidenta nepostačuje.

Bývalý člen Rady guvernérov Fedu Kevin Warsh na aprílovom vypočutí pred senátnym bankovým výborom uviedol, že menová politika musí zostať nezávislá, ale Fed sa má držať svojich kompetencií. Pochybnosti, či dokáže odolať prípadnému tlaku z Trumpovej strany, označil Warsh za neopodstatnené. Skutočnosť, že zvolení predstavitelia vrátane hlavy štátu vyjadrujú svoje názory na úrokové sadzby, podľa jeho slov neohrozuje nezávislosť centrálnej banky.

