Škandál v známej dovolenkovej destinácii: VIDEO Nahí a opití Rusi sexovali v mori

PATTAYA - V známom thajskom letovisku Pattaya vypuklo pobúrenie po incidente, ktorý zachytilo video šíriace sa sociálnymi sieťami. Skupina zahraničných turistov sa mala pod vplyvom alkoholu správať nevhodne a sexovať priamo v mori pred očami ďalších návštevníkov pláže aj domácich obyvateľov.
Obyvatelia Pattaye hovoria o ďalšom prípade správania turistov, ktoré podľa nich poškodzuje povesť obľúbeného thajského letoviska. Tentoraz vyvolala vlnu kritiky skupina približne ôsmich zahraničných návštevníkov, ktorí si podľa miestnych médií užívali v mori sex.
Ako uvádza thajský portál Pattaya Mail, incident sa odohral priamo pri pobreží a viacerí svedkovia tvrdia, že turisti boli zjavne pod vplyvom alkoholu. Podľa miestnych malo ísť pravdepodobne o návštevníkov z Ruska.
Video sa okamžite rozšírilo po internete
Na záberoch, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, je vidieť skupinu ľudí bozkávajúcich sa a správajúcich sa nevhodne priamo vo vode. Miestni obyvatelia tvrdia, že ich na správanie upozorňovali a kričali na nich, aby prestali, no turisti ich údajne ignorovali.
Video následne vyvolalo ostré reakcie medzi obyvateľmi Pattaye, ktorí sa obávajú ďalšieho poškodzovania reputácie mesta známeho nočným životom a masovým turizmom.
Miestni hovoria o hanbe pre mesto
Muž menom Mon, ktorý podľa Pattaya Mail video zverejnil, uviedol, že podobné excesy zahraničných turistov sa v letovisku objavujú opakovane.
Podľa neho ide o správanie, ktoré je v Thajsko vnímané ako neúctivé a nevhodné, najmä na verejnosti. Viacerí obyvatelia teraz vyzývajú políciu aj mestské úrady, aby proti podobným incidentom zasahovali tvrdšie.
Miestni tvrdia, že Pattaya sa dlhodobo snaží zlepšiť svoj obraz vo svete a prilákať rodiny či pokojnejších turistov. Takéto udalosti však podľa nich vracajú mestu zlú povesť.
Úrady čelia tlaku
Nie je zatiaľ jasné, či polícia proti turistom podnikla konkrétne kroky. Incident však opäť otvoril debatu o správaní zahraničných návštevníkov v populárnych dovolenkových destináciách.
Thajské médiá upozorňujú, že miestni obyvatelia sú čoraz citlivejší na prípady verejného pohoršovania, najmä ak sa odohrávajú na frekventovaných plážach pred ďalšími turistami či rodinami s deťmi.