Nová šokujúca taktika podvodníkov: Klamár na internete predstieral, že je HABERA, ženu obral o stovky eur!

TŘEBÍČ - Internetoví podvodníci opäť ukázali, ako dokážu zneužiť dôveru ľudí. Polícia v českej Třebíči rieši prípad ženy z Vysočiny, ktorá uverila, že si píše so známym slovenským spevákom Pavlom Haberom. Falošný profil ju takýmto spôsobom postupne obral o približne 1 800 eur.
Na prípad upozornil český portál iDnes.cz. Podľa ich informácií sa mal podvodník žene ozvať cez sociálne siete približne pred dvoma rokmi. Tvrdil, že je spevák Pavol Habera, a postupne si získal jej dôveru. Ich komunikácia sa časom zmenila z priateľskej na romantickú, hoci sa nikdy osobne nestretli.
Žena bola zo správ údajného speváka nadšená a verila, že medzi nimi vzniká skutočný vzťah. Podvodník ju následne začal presviedčať, aby sa stretli. Postupne od nej získal aj adresu.
Falošný Habera chcel od ženy peniaze na cestovanie a ubytovanie
„Spevák“ jej opakovane sľuboval osobné stretnutie, no vždy ho odložil. Namiesto toho od ženy žiadal peniaze, vraj na cestovanie a ubytovanie. Žena mu postupne posielala financie na bankový účet v rôznych sumách.
Polícia uviedla, že podvodník ju zároveň presvedčil, aby si nainštalovala ďalšie aplikácie. Situácia sa ešte viac zamotala, keď ju kontaktoval ďalší profil s názvom „Tesla Delivery“. Ten jej oznámil, že jej Pavol Habera kúpil auto značky Tesla a môže si vybrať model. Háčik bol však v tom, že si najprv musela kúpiť kartu Tesla Coin v hodnote 600 eur. Žena peniaze skutočne odoslala, no neskôr začala mať podozrenie a obrátila sa na banku so žiadosťou o zrušenie platby.
Až od banky sa dozvedela, čo sa v skutočnosti deje
Banka jej následne oznámila, že sa stala obeťou podvodu. Celková škoda sa vyšplhala približne na 1 800 eur.
Polícia teraz opätovne upozorňuje verejnosť na riziká internetových zoznamiek a komunikácie cez sociálne siete. Ľudia by podľa nej mali byť mimoriadne opatrní najmä v prípadoch, keď od nich známe alebo verejne známe osoby žiadajú peniaze či osobné údaje.