EÚ bojuje proti nedostatku liekov: Nová dohoda posilní výrobu v Európe a zníži závislosť od dovozu

BRUSEL - Európsky parlament v utorok oznámil, že dosiahol predbežnú dohodu o posilnení dodávok základných liekov pre EÚ. Cieľom je zvýšenie výroby v Európe a zníženie závislosti od krajín mimo nej. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Opatrenie sa zameriava na najdôležitejšie lieky, ako sú napríklad antibiotiká, inzulín a očkovacie vakcíny, s cieľom rozšíriť výrobné kapacity v rámci EÚ. Predbežná dohoda prichádza v čase, keď sa EÚ snaží zabezpečiť prístup k novým liekom do budúcna, keďže farmaceutickým sektor naďalej ovplyvňuje cenová politika USA.
„Dnešnou dohodou sme urobili praktický krok smerom k zredukovaniu našich slabých miest, diverzifikácii dodávateľských reťazcov a posilneniu schopnosti Európy vyrábať kritické lieky a ich zložky bližšie k domovu,“ uviedol cyperský minister zdravotníctva Neophytos Charalambides, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ.
Pre nadobudnutie platnosti nových pravidiel ich musí schváliť Európsky parlament aj Európska rada. Riaditeľka Európskej agentúry pre lieky (EMA) Emer Cookeová minulý mesiac vyzvala regionálne orgány v EÚ, aby užšie spolupracovali s cieľom zabezpečiť prístup k liekom.