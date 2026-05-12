Pellegrini druhýkrát nepodpísal zákon o investovaní: Prezidentovi prekáža prílepok o tabaku, veto mu prelomili

BRATISLAVA – Prezident SR Peter Pellegrini ani na druhýkrát nepodpísal zákon o kolektívnom investovaní, ktorý obsahoval takzvaný prílepok, teda vecne nesúvisiacu časť o dani z tabaku.
Hlava štátu 27. apríla 2026 vrátila tento zákon parlamentu na opätovné prerokovanie. „Pán prezident vrátil zákon nie kvôli obsahovým výhradám, ale z dôvodu, že táto právna norma obsahovala takzvaný prílepok, teda časť vôbec nesúvisiacu s pôvodným návrhom zákona.
Pán prezident po nedávnom stretnutí s predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Richardom Rašim verejne upozornil vládu i parlament, že z dôvodu skvalitnenia legislatívneho procesu nebude podpisovať zákony s očividnými prílepkami bez náležitého odôvodnenia predkladateľa a bude ich vracať snemovni na opätovné prerokovanie.
Vzhľadom na to, že poslanci 28. apríla prelomili veto pána prezidenta a prílepok neodstránili, pán prezident tento zákon nepodpísal ani na druhýkrát. Zákon tak bude platiť bez jeho podpisu,“ uviedla hovorkyňa prezidenta SR Patrícia Medveď Macíková.
Spolu so zákonom o kolektívnom investovaní vrátil prezident 27. apríla parlamentu na opätovné prerokovanie aj zákon o posudzovaní zhody výrobku a jeho sprístupňovaní na trh. Aj tento zákon obsahoval prílepok, tentokrát o posudzovaní strategických investícií. V tomto prípade však poslanci pri opätovnom prerokovaní výhradu hlavy štátu schválili a prílepok zo zákona vypustili. Prezident preto tento zákon v pondelok po uvedenej zmene podpísal. Informovala o tom kancelária prezidenta SR.