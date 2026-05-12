Obľúbený predajca langošov dostal mastnú pokutu od štátu: Na bločku mu chýbali mäkčene! Ľudia sú pobúrení

KVETOSLAVOV - Finančná správa naparila malej prevádzke v obci Kvetoslavov, ktorá je v širokom okolí známa najmä predajom langošov, mastnú pokutu. Dôvodom je, že na bločku jej chýbala diakritika. Ľuďia sa proti takýmto praktikám búria, kontrolóri si však stoja za tým, že pokuta bola oprávnená.
Kontrolóri udelili prevádzke pokutu 1 500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Prevádzka vysvetlila, že išlo o chybu dodávateľa registračnej pokladne a hoci bola do 20 minút odstránená, pokutu 1 500 eur musela firma zaplatiť do troch dní. „Klient bol z toho naozaj nešťastný a aj sa obával vystúpiť verejne, lebo sa bojí ďalších kontrol a tlaku štátu. Ide o malú rodinnú prevádzku. Na to, aby mohli zaplatiť túto pokutu, musia predať 500 langošov, čo je minimálne dvojdňová práca,“ povedala pre STVR, ktorá na prípad upozornila, advokátka firmy Ľubica Reisz Kňazeová.
Finančná správa sa však bráni a argumentuje platnou legislatívou. „Podľa zákona musí tlačiareň umožňovať tlač všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane interpunkčných znamienok. V prípade, že pokladničný doklad nespĺňa náležitosti, hrozí podnikateľovi pokuta od 150 do 6 500 eur,“ uviedol hovorca Finančnej správy Daniel Kováč.
Podľa advokátky opravu funkcionalít nahlásili už počas kontroly kontrolórom, no tí to do zápisnice nezapísali. „Jediné odôvodnenie, prečo bola pokuta uložená, je, že na pokladničnom doklade neboli interpunkčné znamienka. V skutočnosti však podľa zákona možno pokutu uložiť len preto, ak e-kasa nespĺňa funkcionalitu interpunkčných znamienok. Mám však za to, že táto elektronická pokladnica spĺňala túto požiadavku, keďže bolo do 20 minút možné túto funkcionalitu aktivovať,“ uviedla advokátka. Firma sa proti rozhodnutiu kontrolórov odvolala. Finančná správa sa zatiaľ ku konkrétnemu prípadu nevedela vyjadriť.
Pokuta vzbudila pohoršenie v radoch verejnosti. Mnohí ľudia sa rozhodli prevádzku podporiť a na sociálnych sieťach jej vyjadrujú solidaritu. "Klient tiež dostal pokutu kvôli nesprávnemu údaju na bločku Bratislava. Údajne musí byť uvedená aj mestská časť napr. Bratislava-Vrakuňa.....za mňa čistý hyenizmus. Nemá to nič spoločné s okrádaním štátu na dani z príjmu," napísala žena v skupine venovanej miestnej komunite. "Likvidácia malých a stredných podnikateľov v priamom prenose," rozčuľuje sa ďalší.
"Tak keď už potrebovali niečo robiť zo seba, tak mohli mu dať 150 € a nie 1500, to už na Slovensku fakt nie je normálne…za čo dajú pokutu…to svedčí o osobnosti človeka (konkrétne tí dvaja kontrolóri), to im karma nešťastne v živote vráti…iní kontrolóri pri vydaní bločku a riadnemu zaevidovaniu tržby, ani nepozerajú, či tam je diakritika," rozčuľuje sa ďalší diskutujúci.