Skontrolujte si mrazničky! Známa sieť predajní sťahuje z pultu zmrzlinu! Ak máte túto pochúťku doma, nejedzte ju

BRATISLAVA - Sieť predajní Lidl upozorňuje na stiahnutie obľúbenej mrazenej pochúťky zo svojich pultov.
"Spoločnosť INCOM d.o.o. informuje o stiahnutí produktu ´Arašidové zmrzlinové tyčinky (Peanut Ice Cream Bars)´ (6x44 g) 264 g, s DMT: 31.05.2027, šarža: L2512633, EAN-kód: 4056489814856 z trhu z dôvodu, že nie je možné vylúčiť prítomnosť cudzieho predmetu," uverejnila oznam na svojom webe spoločnosť Lidl.
Výrobok bol predávaný od 25. 7.2025. V prípade, že ste si spomenutý produkt zakúpili, môžete ho priniesť späť do predajne, pričom vám budú vrátené peniaze aj bez predloženia pokladničného dokladu.
"Uvedené sa týka výlučne produktu Arašidové zmrzlinové tyčinky (Peanut Ice Cream Bars)´ (6x44 g) 264 g, s DMT: 31.05.2027, šarža: L2512633, EAN-kód: 4056489814856. Iných produktov predávaných v spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o. sa táto výzva netýka," zdôraznili.
"V prípade otázok kontaktujte našu zákaznícku linku na čísle: 0232 441 800. Ak poznáte osoby, ktorých sa toto stiahnutie výrobku z trhu týka, prosíme Vás, aby ste im túto informáciu odovzdali. Spoločnosť INCOM d.o.o. sa ospravedlňuje za všetky vzniknuté nepríjemnosti," dodali.