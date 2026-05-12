Obrovská radosť slávnej herečky (44): Porodila 3. dieťa... Mladému zajačikovi!

LOS ANGELES - Herečka Sienna Miller má dôvod na obrovskú radosť. Vo veku 44 rokov priviedla na svet svoje tretie dieťa, ktoré je druhým spoločným potomkom s o 15 rokov mladším partnerom.
Herečka Sienna Miller prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života. Vo veku 44 rokov priviedla na svet svoje tretie dieťa, ktoré je zároveň druhým spoločným potomkom s partnerom Olim Greenom (29). Radostnú správu prezradila počas rozhovoru pre E! News. „Stalo sa to. Vedľa v izbe mám maličké bábätko. Mám pocit, že skladať vety dokopy je momentálne trochu náročné… Mám veľmi málo spánku, ale som do svojho bábätka úplne zamilovaná,“ priznala úprimne herečka.
Pre Siennu je materstvo už dobre známou kapitolou. Z predchádzajúceho vzťahu s hercom Tomom Sturridgeom má 13-ročnú dcéru Marlowe, no ani po rokoch sa myšlienke na ďalšie dieťa nebránila. S partnerom Olim, s ktorým tvorí pár od roku 2021, už vychovávajú aj dvojročnú dcérku. Svoje tehotenstvo oznámila vo veľkom štýle – presne tak, ako je u nej zvykom. Rastúce bruško predviedla na prestížnom módnom podujatí Fashion Awards v Londýne.
Herečka sa v minulosti otvorene vyjadrila aj k svojmu vzťahu s výrazne mladším partnerom. „Nečakala som, že to budem brať vážne, ale veľmi rýchlo som sa zamilovala. Nehovorila som si: ‚Nájdem si mladšieho priateľa.‘ Skôr: ‚Do čerta! Prečo si mladý? To je také otravné,‘“ povedala s humorom. Zároveň dodala, že medzi generáciami vníma citeľný rozdiel v prístupe mužov k ženám: „Je rozdiel v tom, ako táto generácia mužov rešpektuje ženy… Vyrastali v trochu vyrovnanejšom prostredí.“ Napriek únave z prebdených nocí je jasné, že v ich domácnosti momentálne vládne čisté šťastie.
