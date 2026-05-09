EÚ má toho dosť: Buchla po stole a vyzýva na BOJKOT čínskych značiek u moderných zariadení, prišla rázna odpoveď!

BRUSEL - Európska únia (EÚ) sprísňuje postoj k technologickej bezpečnosti a mieri najmä na čínske firmy. Členským štátom najnovšie odporúča, aby vo svojich domácnostiach radšej nepočítali so zariadeniami od spoločností Huawei a ZTE. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na Európsku komisiu.
Na kroky EÚ upozornil vo svojom článku portál novinky.cz. Tento krok je súčasťou pripravovaných pravidiel kybernetickej bezpečnosti, ktoré majú Bruselu poskytnúť širšie právomoci pri obmedzovaní technológií od dodávateľov označených za rizikových.
Zďaleka nejde len o mobilné zariadenia, v hre sú aj fotovoltické panely
Nejde pritom len o mobilné siete. Únia plánuje obmedziť aj financovanie energetických projektov využívajúcich čínske technológie, pokiaľ by mohli ohroziť stabilitu elektrickej sústavy.
V praxi ide napríklad o striedače vo fotovoltike – zariadenia, ktoré premieňajú jednosmerný prúd na striedavý. Podľa Bruselu môžu predstavovať potenciálnu bezpečnostnú slabinu vrátane rizika narušenia kritickej infraštruktúry alebo dokonca vzdialeného vypnutia časti siete.
Prvé kroky sa už vo firmách začali
Niektoré členské štáty už podobné opatrenia zaviedli a technológie týchto firiem postupne vyraďujú. Európska komisia zároveň začiatkom apríla stopla podporu nových projektov, ktoré s rizikovými technológiami počítajú. Výnimku zatiaľ majú projekty v pokročilej fáze realizácie, kde sa ráta s prechodným obdobím.
Je to diskriminačné a varujeme vás, pohrozila Čína Európe
Na plánované opatrenia reagovala aj Čína, ktorá ich označila za diskriminačné a varovala pred možnými odvetnými krokmi. Podľa Európskej komisie sa opatrenia netýkajú len Číny, ale aj ďalších krajín považovaných za rizikové, ako sú Rusko, Irán či Severná Kórea.
Brusel zároveň poukazuje na silnú pozíciu čínskych výrobcov v sektore a naznačuje snahu viac podporiť európske firmy alebo spoluprácu s partnermi z Japonska, Južnej Kórey, USA či Švajčiarska.
Pre kritiku sa Huawei musel dokonca vzdať Androidu od Googlu
Huawei pritom čelí tlakom už dlhšie. Od roku 2019 je na sankčnom zozname USA, čo firme výrazne obmedzilo prístup k technológiám a partnerom. Najviac to zasiahlo mobilnú divíziu – smartfóny prišli o služby Googlu, čo donútilo spoločnosť vybudovať vlastný systém HarmonyOS.