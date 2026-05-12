Na Slovensku vyčíňali búrky: VIDEO Padali krúpy, TU sa vyskytla SUPERCELA! Traja zamrznutí prinesú mráz aj sneh

BRATISLAVA - Po dlhom období sucha sa v pondelok (11. 5.) nad strednú Európu vrátil vytúžený dážď. Očakávané zrážky však sprevádzali aj intenzívne búrky, krúpy a mimoriadne silná blesková aktivita, ktoré výrazne ovplyvnili počasie na Slovensku. Zmena v počasí sa tým ale nekončí, traja zamrznutí nezostanú svojej povesti nič dlžní. Prinesú ochladenie, mráz aj sneh.
Už v piatok ráno začalo od západu postupovať zvlnené frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou. Prvá vlna dažďa zasiahla najmä západné a stredné Slovensko, kde priniesla slabšie, ale plošné zrážky. Do popoludnia pribudlo na viacerých miestach niekoľko milimetrov, v niektorých oblastiach stredného Slovenska aj 10 až 20 mm, píše portál o počasí iMeteo.sk.
Po 18. hodine sa však situácia začala rýchlo meniť. Búrky sa začali tvoriť na Podunajskej nížine a v jej okolí, postupne pribúdali pri Trnave, Nitre, Vrábľoch, Veľkom Krtíši, Fiľakove či Rimavskej Sobote. Ich smer bol prevažne na sever až severovýchod, takže postupne zasiahli ďalšie regióny.
Večerné búrky priniesli krúpy aj prívalové dažde
Najvýraznejšie prejavy počasia prišli večer. Zo Záhoria, okolia Trnavy či Muránskej Dlhej Lúky hlásili krúpy, miestami s priemerom viac ako 1,5 cm. Radarové snímky potvrdzovali veľmi intenzívne búrkové jadrá.
Mimoriadne silné zrážky priniesla supercela severne od Lučenca. V okolí Ružinej a Poltára spadli v krátkom čase desiatky milimetrov dažďa, čo spôsobilo lokálne problémy s odtokom vody. Amatérska stanica v Ružinej namerala denný úhrn až 68 mm.
Podľa oficiálnych meraní SHMÚ za 24 hodín (k 12. máju o 00:00 h) bol najvyšší úhrn zaznamenaný na stanici Divín – Budinský potok: 61,4 mm. Nasledovali Divín – prevod vody z VN Mýtna (53,4 mm) a Demänovská Dolina – Jasná (49,2 mm). Výrazné zrážky hlásili aj Vyšná Boca a Muránska Zdychava-lazy, obe s hodnotou 45,7 mm.
Silno pršalo aj v horských a podhorských oblastiach, napríklad v Stratennej, Jasení, Tisovci, Brezne – Hron či v Partizánskej Ľupči – Magurke. Naopak, niektoré regióny zaznamenali len minimálne úhrny, čo opäť ukázalo typickú nerovnomernosť búrkových zrážok.
Desaťtisíce bleskov, niekde nenapršalo vôbec
Blesková aktivita bola počas pondelka mimoriadne výrazná. Sieť Blitzortung zaznamenala na Slovensku 11 715 bleskov. V Česku ich bolo 25 228 a v širšej monitorovanej oblasti (Slovensko, Česko, časť Poľska, Nemecka, Rakúska, Maďarska a Ukrajiny) spolu až 80 457.
Po dlhom suchu bola každá zrážka vítaná, no ich rozloženie bolo veľmi nerovnomerné. Kým niektoré oblasti dostali už dopoludnia prvú výraznejšiu vlahu, inde – najmä na východe a krajnom juhozápade – sa zrážky objavili až večer alebo vôbec.
Shelf-cloud
Nad Bratislavou sa v pondelok podvečer ukázala výrazná oblačnosť typu shelf-cloud, jeden z najfotogenickejších prejavov búrkovej oblačnosti, ktorý často predchádza príchodu búrok.
Shelf-cloud sa večer sformoval aj nad Skalicou. Ako približujú odborníci, ide o nízko položený, horizontálne natiahnutý oblak, ktorý sa často vytvára na čele búrky alebo výraznejšej prehánky. Na oblohe môže pôsobiť hrozivo, keďže má podobu tmavého valca alebo oblúka tiahnúceho sa pred prichádzajúcou zrážkovou oblačnosťou.
Podobné nebeské divadlo mali aj v Holíči.
Búrky sa v týždni ešte objavia, predtým ale prídu traja zamrznutí
Podobná situácia, ktorá nastala v pondelok, by sa mala o pár dní zopakovať, informuje iMeteo. Už v piatok ráno by malo cez Slovensko prejsť rozsiahle pole zrážok, pričom popoludní a večer sa od západu začnú nasúvať aj búrky. Počas soboty sa bude nad naším územím vlniť studený front, ktorý prinesie ďalšiu vlnu búrok aj intenzívnejších zrážok. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že do konca týždňa môžeme očakávať ďalšie výraznejšie úhrny, čo je po dlhom období sucha pozitívna správa.
Predtým však prídu "traja zamrznutí", ktorí prinesú ochladenie. Pranostiky, ktoré o Pankrácovi, Servácovi a Bonifácovi hovoria, že na ich dni príde ochladenie, mráz a sneh, sa tento rok očividne naplnia. Už prvý zo zamrznutých mužov, Pankrác, priniesol na Slovensko citeľné ochladenie, ktoré sa v najbližších hodinách ešte prehĺbi. Za poklesom teplôt stojí studený front, ktorý prešiel cez naše územie a priniesol búrky aj zrážky. Dnešné maximá budú oproti včerajšku nižšie až o 10 °C a večer sa vo vyšších polohách očakáva aj sneženie – nad 1400 až 1500 metrov sa môže vytvoriť nová snehová pokrývka. Nižšiu teplotu umocňuje aj silný vietor, kvôli ktorému platia výstrahy do 18.00 h. Ojedinele, najmä popoludní, môže vo viacerých okresoch západného Slovenska dosiahnuť vietor rýchlosť v priemere 45 kilometrov za hodinu (km/h), v nárazoch 65 až 70 km/h.
Ochladenie bude pokračovať aj v stredu, keď Servác prinesie ranný mráz. Teploty môžu v dolinách a kotlinách klesnúť až na –2 °C a prízemný mráz sa objaví na viacerých miestach severného a stredného Slovenska. SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa pre viac ako polovicu Slovenska. Najchladnejšie ráno má však prísť vo štvrtok, na Bonifáca, keď sa očakáva ešte výraznejší pokles prízemných teplôt.