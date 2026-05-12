Desivá pravda ničí Rusov: Mierime k sebadeštrukcii! Putinova popularita výrazne klesla

MOSKVA - Kremeľ sa navonok snaží pôsobiť pevne a jednotne, no v ruskej spoločnosti pribúda nespokojnosť. Vojna na Ukrajine, ekonomické problémy aj obavy z budúcnosti podľa analytikov oslabujú dôveru vo Vladimira Putina najvýraznejšie od začiatku invázie.
V Rusko sa čoraz hlasnejšie ozývajú pochybnosti o smerovaní krajiny. Hoci propaganda Kremľa naďalej prezentuje obraz stabilného štátu a silného vedenia, medzi bežnými Rusmi rastie únava, neistota a strach z ďalšieho vývoja. Podľa analytikov sa medzi Rusmi čoraz viac šíri pocit, že krajina smeruje k vlastnému sebazničeniu a súčasný model fungovania štátu sa postupne rozpadá zvnútra.
Agentúra Bloomberg vo svojej analýze upozorňuje, že nálada v spoločnosti sa postupne mení. Kým v prvých rokoch vojny veľká časť obyvateľov podporovala prezidenta Vladimir Putin bez väčších otázok, dnes sa podľa expertov objavuje čoraz viac skeptických hlasov.
Analytici hovoria o narastajúcej frustrácii
Politologička Taťána Stanovová tvrdí, že v krajine silnie presvedčenie, že súčasný model riadenia Ruska sa stáva neudržateľným.
„V Rusku rastie názor, že existujúci systém je príliš deštruktívny. Tolerancia voči súčasnému stavu sa znižuje,“ citoval ju ukrajinský portál Unian.
Aj keď Putin podľa prieskumov stále dosahuje vysoké čísla podpory, približne 66 percent, viacerí analytici upozorňujú, že ide o najnižšie hodnoty od začiatku vojny na Ukrajine. Zároveň rastie obava z možného ekonomického kolapsu.
Komunisti varujú pred scenárom revolúcie
Napätie v spoločnosti naznačujú aj ostré vyjadrenia predstaviteľov ruskej opozície. Šéf ruských komunistov Gennadij Zjuganov na konci apríla varoval vládu pred dôsledkami ekonomickej krízy.
Podľa poľskej televízie TVP vyhlásil, že ak vedenie krajiny okamžite neprijme finančné a hospodárske opatrenia, Rusko môže čeliť situácii podobnej udalostiam z roku 1917, teda obdobiu Veľkej októbrovej revolúcie.
Vojna sa podpisuje na celej krajine
Politológ Oleksandr Baunov upozornil, že atmosféra v Rusku sa citeľne mení. Podľa jeho slov je na obyvateľoch viditeľná predovšetkým únava z dlhotrvajúceho konfliktu a pocit, že koniec vojny je v nedohľadne.
Rusko vedie vojnu proti Ukrajina už štvrtý rok a náklady konfliktu sú čoraz výraznejšie. Kremeľ musel prijať viacero nepopulárnych opatrení, aby udržal vojenský aparát v chode.
Dôsledkom sú vysoká inflácia, rekordné úrokové sadzby či problémy podnikov, ktoré zasiahli aj bohatšie vrstvy obyvateľstva. Situáciu navyše zhoršujú západné sankcie.
Straty na fronte aj strach z dronov
Vojna si zároveň vyberá vysokú daň medzi ruskými vojakmi. Mnohí muži odchádzajúci na front sa domov nikdy nevrátia a ďalší sa vracajú s vážnymi zraneniami alebo trvalými následkami.
Nepokoj medzi obyvateľmi zvyšujú aj pravidelné útoky ukrajinských dronov na ruskom území. Hoci je Moskva vzdialená od ukrajinských hraníc približne 500 kilometrov, aj ruská metropola sa v posledných mesiacoch stala terčom hrozieb.
Počas nedávnej vojenskej prehliadky na Červenom námestí boli dokonca v okolí nasadené ochranné siete proti dronom, čo podľa analytikov ukazuje, že bezpečnostné obavy už zasahujú aj samotné centrum ruskej moci.