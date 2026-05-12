Ráchel Šoltésová prehovorila o temných chvíľach materstva: Prídu momenty, keď už nechceš byť…

BRATISLAVA - Otvorila trinástu komnatu! Herečka Ráchel Šoltésová ukázala tú stránku materstva, o ktorej sa často mlčí. Pri sérii silných fotografií priznala obavy, smútok aj vnútorné boje, ktoré prežívala po narodení synčeka. Ako je na to teraz?
Ráchel Šoltésová patrí k najlepším herečkám svojej generácie. Mnohí ju poznajú zo seriálov Sľub či Dunaj, k vašim službám. Zahrala si aj v Pánovi Profesorovi. V decembri 2023 porodila synčeka Jakuba manželovi, zubárovi Lukášovi Plevovi. Po roku od narodenia, už opäť stála pred kamerou. Zdá sa však, že práve práca bola pre ňu spôsobom, ako na chvíľu vypnúť a aspoň čiastočne uniknúť od problémov, ktoré po pôrode prežívala a ktoré boli napokon omnoho hlbšie, než sa mohlo zdať.
Hoci rolu mamy si momentálne užíva, najnovšie ukázala, že sa nebojí hovoriť otvorene aj o témach, ktoré mnohé ženy skrývajú za úsmevom. K sérii intímnych fotografií z obdobia tehotenstva a materstva pridala mimoriadne úprimné slová. „Najťažšie je nestratiť seba. Očakávania sú často iné ako realita,“ priznala pri zábere z obdobia pokročilého tehotenstva. Ďalšie slová venovala momentu, keď držala svoje bábätko v náručí. „Chceš sa tešiť a nechápeš, prečo sa to nedeje.“
Silné emócie opísala aj pri fotografii svojho synčeka, ktorého porodila akútnym cisárskym rezom. „Je to najkrajšie, čo si kedy videla a bojíš sa, že nebudeš dosť dobrá mama,“ napísala otvorene. Herečka priznala, že ani úspechy či pracovné povinnosti nedokázali prekryť vnútorné pochybnosti. „Máš kopec práce, úspechov, no stále máš pocit, že niekde zlyhávaš. Vyzerá to krásne, no vnútri teba je búrka smútku a výčitiek.“