Nedeľa10. máj 2026, meniny má Viktória, zajtra Blažena

Záhadné zmiznutie Orbánovho chránenca z Maďarska: Po voľbách sa vyparil, hovorí sa o úteku do USA!

Bývalý poľský minister a poslanec za stranu Právo a spravodlivosť (PiS) Zbigniew Ziobro.
Bývalý poľský minister a poslanec za stranu Právo a spravodlivosť (PiS) Zbigniew Ziobro. (Zdroj: TASR/PAP/Piotr Nowak)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VARŠAVA - Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, ktorý v Maďarsku získal politický azyl za premiéra Orbána, utiekol do Spojených štátov. V nedeľu o tom informovali miestne médiá, píše agentúra AFP.

Poľská pravicová televízia Republika uviedla, že Ziobro sa nachádza v USA a liberálna ladená TVN24 zverejnila aj jeho fotografiu na medzinárodnom letisku Newark Liberty, ktorú podľa nej urobil iný cestujúci. Hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí nereagoval na žiadosti agentúry AFP o komentár.

Nie je jasné, ako sa Ziobrovi podarilo dostať do Spojených štátov, keďže Varšava predtým uviedla, že mu bol zrušený poľský pas. Poľská prokuratúra na platforme X napísala, že „nemajú údaje potvrdzujúce odchod podozrivého... zo schengenského priestoru“ a že „všetky informácie, ktoré sa v tejto súvislosti objavia, sa priebežne overujú“.

Poľský minister spravodlivosti Waldemar Zurek pre televíziu Polsat News povedal, že „ak sa potvrdí, že Ziobro sa nachádza v USA, potom (Poľsko) požiada o jeho vydanie“. Na exministra spravodlivosti poľský súd vydal zatykač, pretože mu pre podozrenia z niekoľkých trestných činov hrozí väzenia až 25 na rokov. Ide o zneužitie moci, vedenie organizovanej zločineckej skupiny a použitie finančných prostriedkov určených pre obete trestných činov na nákup izraelského špionážneho softvéru Pegasus a jeho údajné použitie proti politickým oponentom.

Nový maďarský premiér Peter Magyar hneď po voľbách vyhlásil, že Budapešť nebude chrániť takýchto ľudí. „Maďarsko už nebude smetiskom pre medzinárodne hľadaných zločincov,“ vyhlásil na tlačovej konferencii deň po svojom víťazstve. Ako príklady uviedol Ziobra a jeho námestníka Marcina Romanowského, podozrivých zo sprenevery takmer 40 miliónov eur. Ziobro bol lídrom ultrakonzervatívnej strany Suverénne Poľsko, menšieho koaličného partnera strany Právo a spravodlivosť (PiS). V rokoch 2015 až 2023 pôsobil ako minister spravodlivosti a generálny prokurátor. Je tiež známy ako autor sporných reforiem súdnictva, ktoré vyvolali patovú situáciu medzi Poľskom a Európskou komisiou. Svoje obvinenia odmietol ako snahu súčasnej proeurópskej poľskej vlády o hon na čarodejnice.

Viac o téme: útekExministerUSAMaďarskoZiobro
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Péter Magyar skladá prísahu.
Nový premiér Maďarska stopol verejné vystupovanie svojich synov: Ľudí požiadal o jediné
Zahraničné
Marcin Romanowski
Zatykač na poľského poslanca: Romanowski sa skrýva v Maďarsku
Zahraničné
Zbigniew Ziobro.
Poľská prokuratúra žiada európsky zatykač na Ziobra za zneužitie Fondu spravodlivosti
Zahraničné
Zbigniew Ziobro
Tusk tvrdo o Ziobrovi: Žiadosť o azyl v Maďarsku označil za priznanie viny a útek pred súdom
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Spišské Podhradie: Pomocný biskup J. Kuboš požehnal stádo na Pažici
Spišské Podhradie: Pomocný biskup J. Kuboš požehnal stádo na Pažici
Správy
Občianske podujatie Spolu sme nádejou na mohyle na Bradle a vyhlásenie memoranda
Občianske podujatie Spolu sme nádejou na mohyle na Bradle a vyhlásenie memoranda
Správy
Prezident: Prosím všetkých, aby dali priestor myšlienkam mieru a pokoja
Prezident: Prosím všetkých, aby dali priestor myšlienkam mieru a pokoja
Správy

Domáce správy

Zásah horských záchranárov na
Zásah horských záchranárov na Kysuciach: Poľský cyklista skončil po páde zranený
Domáce
Čapované pivo či nealko
Čapované pivo či nealko si možno cez leto na terase už nedáte: Európa je na prahu veľkej zmeny!
Domáce
aktualizované Hasiči zasahovali pri požiari
Hasiči zasahovali pri požiari domu v Rajci: Jedna osoba skončila po nadýchaní splodín v opatere
Domáce
Pražská jar 2026: Úvodný koncert prinesie priamy prenos aj do Bratislavy
Pražská jar 2026: Úvodný koncert prinesie priamy prenos aj do Bratislavy
Bratislava

Zahraničné

Ilustračné foto
Briti rozbehli neuveriteľnú AKCIU: Riskantný zoskok s padákmi na odľahlý ostrov! Všetko pre jediného človeka
Zahraničné
Bývalý poľský minister a
Záhadné zmiznutie Orbánovho chránenca z Maďarska: Po voľbách sa vyparil, hovorí sa o úteku do USA!
Zahraničné
Dvaja policajti hliadkujú na
Unikli tajné dokumenty! Utajené oddelenie na prestížnej škole v Moskve cvičí hackerských špiónov: Z detailov mrazí
Zahraničné
FOTO Péter Magyar skladá prísahu.
Nový premiér Maďarska stopol verejné vystupovanie svojich synov: Ľudí požiadal o jediné
Zahraničné

Prominenti

Veľké finále Let´s Dance
Finále Let´s Dance 11 je tu: Koleník odpálil dokonalé Paso doble! Porota ani nedýchala
Domáci prominenti
Georgia May Jagger
Dcéra Micka Jaggera rozpálila Instagram: Georgia May odhodila zábrany a predviedla telo bohyne!
Zahraniční prominenti
FOTO Červený koberec 8. kola
Zamilovaná dcéra Belohorcovej: Romantické FOTO vo dvojici a aha, kto je Salmin frajer!
Domáci prominenti
Slunce seno jahody
Komédiu Slunce, seno sprevádzala dráma: Zrážka s kamiónom, zranení herci, všade krv a sklo!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Veľká čistka na Instagrame?
Veľká čistka na Instagrame? Slávne hviezdy prišli o milióny followerov, pokles hlási Messi, Taylor Swift a iní
Zaujímavosti
Najväčší problém tejto diagnózy?
Najväčší problém tejto diagnózy? Riešime ju, až keď vznikne a je už neskoro
vysetrenie.sk
TOTO ste potrebovali vedieť:
TOTO ste potrebovali vedieť: Prečo máme v stolici celú kukuricu, aj keď ju predtým požujeme? Lekár vysvetľuje
Zaujímavosti
Robíte TOTO na dovolenke?
Robíte TOTO na dovolenke? Vedci bijú na POPLACH: Netušíte, akú HROZBU po sebe zanechávate!
Zaujímavosti

Dobré správy

Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce

Ekonomika

Slovensku hrozí dlhová katastrofa: Dôchodky a zdravotníctvo ženú dlh do astronomických čísel!
Slovensku hrozí dlhová katastrofa: Dôchodky a zdravotníctvo ženú dlh do astronomických čísel!
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Zvládnete doplniť slovenské príslovia a porekadlá o peniazoch? Ukážte sa! (kvíz)
Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Poľsko nám ekonomicky uteká: Naše dôchodky sú síce štedrejšie, ale má to veľký háčik!
Pýtate sa umelej inteligencie na diagnózu? Riskujete zdravie, polovica odpovedí je vraj úplne mimo!
Pýtate sa umelej inteligencie na diagnózu? Riskujete zdravie, polovica odpovedí je vraj úplne mimo!

Šport

FC Barcelona – Real Madrid CF: Online prenos z prestížneho El Clásica v 35. kole La Ligy
FC Barcelona – Real Madrid CF: Online prenos z prestížneho El Clásica v 35. kole La Ligy
La Liga
VIDEO Poriadne tvrdá facka: Česko v generálke na MS schytalo rekordný debakel
VIDEO Poriadne tvrdá facka: Česko v generálke na MS schytalo rekordný debakel
Reprezentácia
Zahodená penalta a jediný gól: Šláger Trnavy so Žilinou priniesol infarktový záver
Zahodená penalta a jediný gól: Šláger Trnavy so Žilinou priniesol infarktový záver
Niké liga
Legendárny Martikán len ťažko hľadal slová: O reprezentačnú miestenku ho obral mladý talent
Legendárny Martikán len ťažko hľadal slová: O reprezentačnú miestenku ho obral mladý talent
Vodné športy

Auto-moto

TEST: Toyota Yaris Cross FWD - tesne pred faceliftom s novým motorom
TEST: Toyota Yaris Cross FWD - tesne pred faceliftom s novým motorom
Klasické testy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Doprava
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Predstavujeme
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava

Kariéra a motivácia

Práca pri výrobnej linke: Ako prežiť zmenu bez bolesti chrbta a kŕčových žíl?
Práca pri výrobnej linke: Ako prežiť zmenu bez bolesti chrbta a kŕčových žíl?
Rady, tipy a triky
Prečo niekomu práca ide sama a iný bojuje? Odpoveď sa skrýva v štruktúre vášho IQ a povahe
Prečo niekomu práca ide sama a iný bojuje? Odpoveď sa skrýva v štruktúre vášho IQ a povahe
Motivácia a inšpirácia
Neurodiverzita na pracovisku: Keď iný spôsob myslenia prináša tímom výhodu
Neurodiverzita na pracovisku: Keď iný spôsob myslenia prináša tímom výhodu
Prostredie práce
Dobrá správa pre malých živnostníkov: Štát plánuje zrušiť mikroodvod pre vybrané SZČO
Dobrá správa pre malých živnostníkov: Štát plánuje zrušiť mikroodvod pre vybrané SZČO
Podnikanie

Varenie a recepty

Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Pridajte ich do vývaru namiesto bujónu. Chuť bude plnšia a prirodzene výrazná.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Kuracie rolky, ktoré sú u nás hitom. Stačí 20 minút a máte obed, za ktorý vás budú všetci chváliť.
Čo pripraviť na Deň matiek, keď nechcete piecť koláč
Čo pripraviť na Deň matiek, keď nechcete piecť koláč
Rady a tipy
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Jednoduchý dezert bez pečenia: Piškótová roláda s jahodami ku Dňu matiek
Nepečené dezerty

Technológie

Roky používam iPhone, no teraz ho mám chuť hodiť do koša. Dva týždne s Galaxy S26 Ultra ma prinútili rozmýšľať nad prechodom k Samsungu
Roky používam iPhone, no teraz ho mám chuť hodiť do koša. Dva týždne s Galaxy S26 Ultra ma prinútili rozmýšľať nad prechodom k Samsungu
Apple
Ozempic ukázal, že hlad sa dá oklamať. Vedci vytvorili molekulu, ktorá jeho účinok znásobuje
Ozempic ukázal, že hlad sa dá oklamať. Vedci vytvorili molekulu, ktorá jeho účinok znásobuje
Správy
Starý Wi-Fi router vie potichu brzdiť internet v celej domácnosť. Takto spoznáš, že ho už treba vymeniť
Starý Wi-Fi router vie potichu brzdiť internet v celej domácnosť. Takto spoznáš, že ho už treba vymeniť
Návody
Je lepšie telefón reštartovať alebo ho úplne vypnúť? Toto je rozdiel, ktorý mnohí používatelia stále chápu zle
Je lepšie telefón reštartovať alebo ho úplne vypnúť? Toto je rozdiel, ktorý mnohí používatelia stále chápu zle
Návody

Bývanie

Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Kuchyne prestávajú vyzerať ako kuchyne. Nový svetový trend mení vzhľad, na aký sme zvyknutí, a je na to dobrý dôvod
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Vládne vo vašej kuchyni chaos? 5 praktických riešení, ktoré do nej vnesú lepší prehľad a poriadok
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?

Pre kutilov

Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Kritický moment pre ríbezle: Prečo práve v máji potrebujú tento zásah skôr, než slnko spáli úrodu?
Zelenina a ovocie
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Teplo neuniká len cez okná, ale aj murivo. Chcete tomu zabrániť?
Stavba
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Stavba domu
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Poznám ju roky. Netuší však, že jej manžel mi tajne vypisuje a medzi nami preskočila iskra
Partnerské vzťahy
Poznám ju roky. Netuší však, že jej manžel mi tajne vypisuje a medzi nami preskočila iskra
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Zahraničné
Briti rozbehli neuveriteľnú AKCIU: Riskantný zoskok s padákmi na odľahlý ostrov! Všetko pre jediného človeka
Bývalý poľský minister a
Zahraničné
Záhadné zmiznutie Orbánovho chránenca z Maďarska: Po voľbách sa vyparil, hovorí sa o úteku do USA!
Dvaja policajti hliadkujú na
Zahraničné
Unikli tajné dokumenty! Utajené oddelenie na prestížnej škole v Moskve cvičí hackerských špiónov: Z detailov mrazí
Obrovská tragédia na železnici:
Zahraničné
Obrovská tragédia na železnici: Vlak prešiel 4-ročné dievčatko! Do jazdnej dráhy mu vbehlo na odrážadle

Ďalšie zo Zoznamu