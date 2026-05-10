Záhadné zmiznutie Orbánovho chránenca z Maďarska: Po voľbách sa vyparil, hovorí sa o úteku do USA!

VARŠAVA - Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, ktorý v Maďarsku získal politický azyl za premiéra Orbána, utiekol do Spojených štátov. V nedeľu o tom informovali miestne médiá, píše agentúra AFP.
Poľská pravicová televízia Republika uviedla, že Ziobro sa nachádza v USA a liberálna ladená TVN24 zverejnila aj jeho fotografiu na medzinárodnom letisku Newark Liberty, ktorú podľa nej urobil iný cestujúci. Hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí nereagoval na žiadosti agentúry AFP o komentár.
Nie je jasné, ako sa Ziobrovi podarilo dostať do Spojených štátov, keďže Varšava predtým uviedla, že mu bol zrušený poľský pas. Poľská prokuratúra na platforme X napísala, že „nemajú údaje potvrdzujúce odchod podozrivého... zo schengenského priestoru“ a že „všetky informácie, ktoré sa v tejto súvislosti objavia, sa priebežne overujú“.
Poľský minister spravodlivosti Waldemar Zurek pre televíziu Polsat News povedal, že „ak sa potvrdí, že Ziobro sa nachádza v USA, potom (Poľsko) požiada o jeho vydanie“. Na exministra spravodlivosti poľský súd vydal zatykač, pretože mu pre podozrenia z niekoľkých trestných činov hrozí väzenia až 25 na rokov. Ide o zneužitie moci, vedenie organizovanej zločineckej skupiny a použitie finančných prostriedkov určených pre obete trestných činov na nákup izraelského špionážneho softvéru Pegasus a jeho údajné použitie proti politickým oponentom.
Nový maďarský premiér Peter Magyar hneď po voľbách vyhlásil, že Budapešť nebude chrániť takýchto ľudí. „Maďarsko už nebude smetiskom pre medzinárodne hľadaných zločincov,“ vyhlásil na tlačovej konferencii deň po svojom víťazstve. Ako príklady uviedol Ziobra a jeho námestníka Marcina Romanowského, podozrivých zo sprenevery takmer 40 miliónov eur. Ziobro bol lídrom ultrakonzervatívnej strany Suverénne Poľsko, menšieho koaličného partnera strany Právo a spravodlivosť (PiS). V rokoch 2015 až 2023 pôsobil ako minister spravodlivosti a generálny prokurátor. Je tiež známy ako autor sporných reforiem súdnictva, ktoré vyvolali patovú situáciu medzi Poľskom a Európskou komisiou. Svoje obvinenia odmietol ako snahu súčasnej proeurópskej poľskej vlády o hon na čarodejnice.