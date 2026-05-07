Premiér si uctil obete v Dachau: V tábore pribudne pamätná tabuľa o stovkách väznených občanov Slovenska

MNÍCHOV - Úrad vlády Slovenskej republiky do koncentračného tábora Dachau doručí tabuľu, kde budú základné informácie o Slovenkách a Slovákoch, ktorí boli v tomto tábore. Vo štvrtok to oznámil predseda vlády SR Robert Fico po návšteve v Dachau, kde položil kyticu k pomníku obetí národného socializmu, informuje osobitná spravodajkyňa.
Premiér uviedol, že vždy pri výročí konca druhej svetovej vojny, navštevuje najvýznamnejšie miesta. „A nejde len vždy o pripomenutie si vojakov, ktorí zomreli pri oslobodzovaní, či už Slovenska alebo celej Európy, ale ide aj o miesta, kde bolo neuveriteľné utrpenie civilistov, ľudí, ktorí priamo nebojovali v armádach, ale ktorí boli kvôli svojim názorom, svojej rase alebo z nejakých iných dôvodov umiestňovaní do koncentračných táborov,“ ozrejmil.
Tábor Dachau nacisti založili v roku 1933 a podľa Fica prakticky 12 rokov fungoval ako miesto, kde boli zatváraní predovšetkým politickí väzni. „Pýtal som sa na viacero detailov, sú to hrôzostrašné veci, ja môžem len toľko povedať, že za tých 12 rokov sa tu vystriedalo asi 200.000 väzňov, z toho 41.500 zomrelo,“ povedal Fico s tým, že úmrtia boli kombináciou popráv, chorôb alebo išlo o smrť vyhladovaním.
Slovenská stopa v tábore
Cez viaceré známe mená je Dachau spojený aj so Slovenskom a celkovo tam bolo väznených 600 až 700 Slovákov. Podľa premiéra sa predpokladá, že tento počet bol ešte väčší, pretože viacerí mohli byť registrovaní pod inými národnosťami, napríklad českou alebo maďarskou. Fico spomenul prozaika Vladimíra Mináča, ktorý bol jedným z väzňov.
Podľa premiéra by takéto miesta mali navštíviť ľudia aspoň raz v živote, pričom na Slovensku spomenul pracovný tábor v Seredi. Fico pripomenul, že v návštevách pietnych miest spojených s druhou svetovou vojnou bude pokračovať. V piatok položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády a 6. júna navštívi francúzsku Normandiu. Zavíta aj do mesta Dunkerque, kde pôsobila aj československá vojenská jednotka, ktorá tam bojovala v záveroch vojny.
V prípade, že delegácia SR navštívi Spojené štáty, kde bola pozvaná na oslavy 250. výročia nezávislosti navštívi aj Arlingtonský národný cintorín vo Virgínii, pretože sú tam pochovaní aj viacerí Slováci, ktorí bojovali v radoch americkej armády.