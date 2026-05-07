Söder v Mníchove apeloval na Fica: Žiada zachovanie proeurópskeho kurzu a ocenil ohlásenú cestu na Ukrajinu

MNÍCHOV - Predseda bavorskej vlády Markus Söder počas štvrtkového rokovania v Mníchove intenzívne žiadal slovenského premiéra Roberta Fica, aby si Slovensko zachovalo proeurópsky kurz. Bavorská vláda tiež vníma ako pozitívny signál návštevu Ukrajiny, ktorú Fico ohlásil minulý týždeň. Predseda slovenskej vlády označil rokovanie za otvorené, konštruktívne a pragmatické, pričom obe strany potvrdili záujem posilňovať vzájomnú spoluprácu. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním na hovorcu bavorskej vlády a Úrad vlády SR.
„Napriek rozdielnemu politickému prostrediu sme veľmi rýchlo našli spoločnú reč a nastavili sme si vzťahy na racionálnej a pragmatickej úrovni,“ uviedol premiér SR. Hovorca bavorskej vlády informoval, že „stretnutie malo čisto pracovný charakter a uskutočnilo sa na žiadosť slovenskej strany“. Schôdzka podľa neho prebehla v úzkej koordinácii s nemeckou spolkovou vládou.
Fico so Söderom diskutoval najmä o ekonomických otázkach. Príhovor predniesol aj na Slovensko-bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii, kde poukázal na to, že do Bavorska smeruje veľká časť slovenského exportu a v SR pôsobí približne 100 investorov z Bavorska.