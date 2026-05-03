Mierová misia alebo tvrdý odkaz? Rubio mieri k pápežovi po ostrom konflikte s Donaldom Trumpom

WASHINGTON - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio budúci týždeň navštívi Vatikán a Rím, uviedol pre agentúru AFP zdroj z prostredia talianskej vlády. Stať by sa tak malo menej ako mesiac po spore medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a pápežom Levom XIV..
Rubio by sa mal vo štvrtok a v piatok stretnúť so štátnym sekretárom Vatikánu kardinálom Pietrom Parolinom a talianskym ministrom zahraničných vecí Antoniom Tajanim. Viaceré médiá uvádzajú, že by mal rokovať aj s talianskym ministrom obrany Guidom Crosettom. Stretnutia sú naplánované len niekoľko týždňov po tom, čo šéf Bieleho domu kritizoval pápeža za jeho protivojnovú rétoriku. Trump tiež kritizoval taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú, jednu zo svojich najbližších spojencov v Európe, za to, že sa pápeža zastala.
Lev XIV. od začiatku svojho pontifikátu kritizoval kroky Trumpovej administratívy proti nelegálnej imigrácii. Konflikt medzi nimi však vyvolala až kritika americko-izraelských útokov na Irán. Pápež začiatkom apríla označil Trumpove kroky za „neprijateľné“ a Američanov vyzval, aby od svojich zákonodarcov požadovali „pracovať na mieri“. Prezident USA v príspevku na sociálnej sieti označil Leva za „SLABÉHO v otázkach kriminality a hrozného v oblasti zahraničnej politiky“. Trump tiež uviedol, že „nie je veľkým fanúšikom pápeža Leva“ a „nechce pápeža, ktorý si myslí, že je v poriadku, aby Irán mal jadrové zbrane“. Meloniová Trumpovu kritiku označila za „neprijateľnú“.
„Som z nej šokovaný. Myslel som si, že má odvahu, ale mýlil som sa,“ povedal americký prezident pre taliansky denník Corriere della Sera. Meloniovú tiež obvinil z toho, že Taliansko Spojeným štátom dostatočne nepomáha v NATO. Trump neskôr pohrozil stiahnutím amerických jednotiek z Talianska. Podobnú hrozbu adresoval aj Španielsku, pričom americké ministerstvo obrany medzičasom už oznámilo stiahnutie 5000 vojakov USA z Nemecka.