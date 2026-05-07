Fenomenálny úkaz na oblohe: Je viditeľná vzácna KOMÉTA, ktorá sa vráti až o 170‑tisíc rokov!

WELLINGTON - Oblohu na južnej pologuli bude v budúcich 14 dňoch zdobiť kométa známa ako C/2025 R3 PanSTARRS. Pre pozorovateľov to bude vzácna príležitosť, pretože sa znova nabudúce objaví až za ďalších 170-tisíc rokov, napísal web The Guardian.
"Kométa putovala severnou pologuľou, obletela ale Slnko a teraz je viditeľná na južnej pologuli. Je pomerne jasná, ale ľudia budú na jej pozorovanie potrebovať ďalekohľad, teleskop alebo fotoaparát. Nie je až taká jasná, aby bola vidieť voľným okom, bude ale pomerne jednoduché ju vyfotografovať," povedal astronóm Josh.
Najlepší čas na pozorovanie
Kométa bude v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov postupne strácať na jase, a preto by ju ľudia na Novom Zélande, v Austrálii, Južnej Afrike a Tichomorí mali zachytiť čo najskôr, dodal Aoraki. Záujemcom odporučil, aby si tesne po západe slnka našli miesto s jasným a ničím nezakrytým výhľadom na západný obzor, kedy je kométa ešte nízko nad obzorom. Úkaz, modrozelená guľa s copom, bude najlepšie vidieť v hodine po západe slnka.
Kométa C/2025 R3 pochádza z takzvaného Oortovho oblaku, čo je guľovitý oblak ľadových objektov podobných kométam, ktorý obklopuje najvzdialenejšie okraje našej Slnečnej sústavy. Kométa objavená vlani má dlhú obežnú dobu a jej obeh okolo Slnka trvá približne 170.000 rokov - pokiaľ sa však medzitým nerozpadne.
"Je naozaj ťažké predpovedať ich trajektóriu, pretože pri obiehaní Slnka strácajú hmotu, čo môže ich dráhu zmeniť. Mohlo by sa teda stať, že sa za tú dobu vráti, ale tiež sa môže stať, že budú úplne vymrštené zo Slnečnej sústavy," uzavrel Aoraki.