MIMORIADNE Zomrela bývalá ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová (†73)!

BRATISLAVA - Vo veku 73 rokov zomrela bývalá ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová.
Informáciu o úmrtí Jany Dubovcovej zverejnil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SSD). "Vyjadrujem úctu pamiatke JUDr. Jane Dubovcovej, bývalej ministerke spravodlivosti, verejnej ochrankyni práv a dlhoročnej sudkyni. Rodine a blízkym, ako aj všetkým, ktorí ju poznali vyjadrujem úprimnú sústrasť. Česť jej pamiatke," napísal na sociálnej sieti Facebook.
Dubovcová bola ministerkou spravodlivosti v roku 2023 ako členka úradníckeho kabinetu Ľudovíta Ódora, post ombudsmanky zastávala v rokoch 2012 - 2017, poslanecký mandát v NR SR jej patril v období 2010 - 2012.
"S hlbokou úctou a zármutkom vyjadrujem úctu pamiatke Jany Dubovcovej, bývalej ministerky spravodlivosti, verejnej ochrankyne práv a dlhoročnej sudkyne, ktorá nás opustila. Slovenská verejnosť v nej stráca osobnosť, ktorej životný príbeh bol neoddeliteľne spätý s neúnavným zápasom za spravodlivosť, integritu súdnictva a ochranu základných slobôd," uviedol k smutnej správe ombudsman Róbert Dobrovodský.
Ako verejná ochrankyňa práv podľa neho vniesla do tohto úradu novú mieru odvahy a autentického záujmu o človeka. "Jej prístup k funkcii nebol úradnícky, ale hlboko aktívny a ľudský. S neutíchajúcou energiou opúšťala priestory kancelárie, aby priamo v teréne, v komunitách a zariadeniach dohliadala na to, či štát nezasahuje do dôstojnosti svojich občanov. Jej odkaz je mimoriadne silný najmä v oblasti ochrany práv detí," napísal.
"Jana Dubovcová bola hlasom tých najmenších a najzraniteľnejších, pričom nekompromisne poukazovala na systémové zlyhania v reedukačných centrách a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany. Pripomínala nám, že práva detí nie sú len deklaratórne tézy, ale konkrétne nároky na bezpečie, rešpekt a láskavý prístup, za ktoré sa musíme ako spoločnosť postaviť. Jej odhodlanie pomenúvať pravdu aj vtedy, keď to bolo politicky nekomfortné, zostáva pre mňa a pre celú Kanceláriu verejného ochrancu práv trvalou inšpiráciou. Rodine, blízkym a všetkým, ktorí ju poznali a vážili si ju, vyjadrujem svoju úprimnú sústrasť," dodal.