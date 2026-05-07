Najprv dojčiaca aféra v kostole a teraz? Puklušová odhalila, po čom s partnerom túžia: Fú, odvážne!

BRATISLAVA - Herečka Natália Puklušová odhalila veľký sen, ktorý chce premeniť na realitu. Spolu s partnerom Michalom „Kukim“ Margušom túžia po úplne inom živote, než aký poznajú dnes.
Herečka Natália Puklušová, ktorá je známa zo seriálov Oteckovia, Búrlivé víno či šou Tvoja tvár znie povedome, nedávno rozvírila vášne fotografiou z kostola, na ktorej počas svätej omše dojčila dcérku a bolo jej vidieť časť prsníka, opäť púta pozornosť. Tentoraz sa na sociálnej sieti podelila o veľmi osobné priznanie. So svojím partnerom Michalom „Kukim“ Margušom už dlhší čas snívajú o živote mimo ruchu mesta a zdá sa, že teraz sa ich predstava začína meniť na realitu.
„Odkedy sa s Kukim poznáme, snívame o tom, že raz budeme žiť s viacerými rodinami na jednom obrovskom pozemku, kde si budeme pestovať a chovať zvieratá a naše deti budú vyrastať spolu,“ napísala herečka. Dvojica túži po živote pripomínajúcom staré časy, keď deti trávili dni vonku a celé rodiny držali spolu. Puklušová dokonca priznala, že ich inšpirujú spomienky na prázdniny u starých rodičov na dedine. „Tak ako kedysi, keď si spomínate na prázdniny u babky na dedine. A konečne sme sa pohli,“ dodala herečka, čím naznačila, že ich veľký sen už možno dostáva reálne kontúry.
Natália a Kuki spolu vychovávajú dvojročnú dcérku Wilku Máriu a zdá sa, že práve rodina je pre nich na prvom mieste. Herečka už viackrát ukázala, že jej záleží na prirodzenom rodičovstve a pokojnom rodinnom živote.
