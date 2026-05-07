Štvrtok7. máj 2026, meniny má Monika, zajtra Ingrida

Danko naložil Ficovi aj Blanárovi pre Ukrajinu: Červené čiary, ak spravíte toto, KONČÍME vo vláde!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Facebook/Robert Fico, TASR/Henrich Mišovič, Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Šéf koaličnej SNS Andrej Danko kritizuje premiéra Roberta Fica aj šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (obaja Smer-SD) za postoj k Ukrajine v súvislosti s rokovaniami o vstupe do EÚ. Obáva sa urýchleného vstupu našich východných susedov do EÚ, je proti tzv. symbolickému pridruženiu do Únie. S Ukrajinou sa má podľa Danka rokovať o vstupe, až keď sa skončí vojna na jej území. Hovorí o obavách, ktoré by mohli vyústiť do odchodu SNS z vlády. Smer-SD podľa Danka už teraz podporuje vstup Ukrajiny do EÚ, a to ešte v čase trvania konfliktu.

VIDEO

Tlačová konferencia Andreja Danka k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Danko podporuje rokovania Ukrajiny a EÚ o vstupe, no musia sa začať až po skončení vojny. To sa podľa neho začína porušovať a predstavuje to riziko aj v tom, že sa Únia nechá vtiahnuť do vojenského konfliktu. „S Ukrajinou by sa vôbec nemalo rokovať, kým je ešte konflikt medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou, lebo nás to všetkých ohrozuje,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii a dodal, že Smer-SD v tejto veci klame. „Nehovoria nám pravdu o tom, že Ukrajina bude pristúpená na rokovania. Klamú v tom, že tvrdia, že boli proti pôžičke na Ukrajinu. Právo veta tam mal Robert Fico a mohol zablokovať pôžičku ako Viktor Orbán. Klamú v tom, že nemôžu zablokovať prístupové rokovanie,“ vyhlásil Danko.

„Ak by bola Ukrajina prijatá predčasne do EÚ, ak by Slovenská republika stratila právo veta alebo by Robert Kaliňák poslal prvých našich vojakov na územie Ukrajiny počas konfliktu, musíme v tejto vláde skončiť,“ povedal šéf SNS. Blanár a Fico by mali podľa neho blokovať rokovania, nemalo by sa totiž otvoriť ani prvé kolo rokovaní s Ukrajinou o vstupe do EÚ bez podmienky uzavretia mieru medzi Ukrajinou a Ruskom.

Andrej Danko
Zobraziť galériu (2)
Andrej Danko  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Danko podľa svojich slov podporuje humanitárnu pomoc Ukrajincom, no kritizuje Fica, že telefonát s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nevyužil na to, aby sa ho opýtal na dôvody blokovania ropy, na náhradu škôd a kompenzácie poskytnutej finančnej pomoci Ukrajine. Premiér sa mal podľa Danka Zelenského pýtať, či umožní po vojne realizovať na jej území stavby alebo investovať tam.

Už začiatkom týždňa Danko vyhlásil, že SNS bude žiadať ubezpečenie premiéra, že počas funkčného obdobia do najbližších volieb nikdy nezahlasuje za vstup Ukrajiny do EÚ. Strana vyjadrila „absolútny nesúhlas“ s rokovaním predsedu vlády SR s prezidentom Ukrajiny.

Symbolické pridruženie Ukrajiny

Štátny tajomník rezortu diplomacie Rastislav Chovanec na štvrtkovom zasadnutí parlamentného európskeho výboru hovoril o tom, že otázka nájdenia symbolického pridruženia Ukrajiny k EÚ je na stole už dlhšie. „Teraz prišla skupina krajín s Európskou komisiou s návrhom, že by mohli mať nejaký štatút pozorovateľa alebo, že by sa mohli zúčastňovať na zasadnutiach a rokovaniach, ale bez ďalších výhod, ktoré majú plnohodnotní členovia, ako je napríklad hlasovanie alebo čerpanie zdrojov Európskej únie,“ povedal s tým, že návrh sa ešte bude diskutovať. „Slovenská republika má na toto jasné stanovisko, že my podporujeme vstup Ukrajiny do EÚ, ale v normálnom procese po splnení všetkých požiadaviek, ktoré sú kladené na iné členské štáty,“ dodal.

Fico už skôr uviedol, že Ukrajina má právo na vstup do EÚ za splnenia všetkých podmienok, čo by z Ukrajiny robilo stabilného a bezpečného suseda. Informoval tiež, že bol proti 90-miliardovej vojnovej pôžičke pre Ukrajinu a zabezpečil, aby sa SR na nej nezúčastnila.

Viac o téme: KritikaRobert FicoSmer-SDSNSAndrej DankoUkrajinaJuraj Blanár
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Sikorski o Ficovej ceste
Sikorski o Ficovej ceste do Moskvy: Ak odblokuje pomoc Ukrajine, môžeme mu túto návštevu odpustiť
Zahraničné
Andrej Danko
SNS plánuje navrhnúť úpravu: Starostami by mohli byť iba občania Slovenska
Domáce
Slovenský premiér Robert Fico
Robert Fico je v Jerevane: Stretol sa s bieloruskou opozičnou líderkou Cichanovskou
Zahraničné
Andrej Danko
Ostrá reakcia Danka: Od Fica chce záruku, že nepodporí vstup Ukrajiny do EÚ!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Milan Majerský na Výbore regiónov vyzval na dobudovanie cesty R4
Milan Majerský na Výbore regiónov vyzval na dobudovanie cesty R4
Správy
Milan Majerský na Výbore regiónov o lepšom čerpaní eurofondov podľa poľského modelu
Milan Majerský na Výbore regiónov o lepšom čerpaní eurofondov podľa poľského modelu
Správy
Juraj Droba na Výbore regiónov o prijatí jeho správy o Nástroji na prepájanie Európy
Juraj Droba na Výbore regiónov o prijatí jeho správy o Nástroji na prepájanie Európy
Správy

Domáce správy

Tamara Stohlová
Sucho na Slovensku je alarmujúce: Progresívne Slovensko žiada Tarabu, aby okamžite zvolal krízový štáb
Domáce
Mor ošípaných v obci
Mor ošípaných v obci Lovča: Komora vyzýva na dodržiavanie opatrení k zvládnutiu nebezpečnej nákazy
Domáce
Odborníci varujú: Jedna chyba
Odborníci varujú: Jedna chyba pri plánovaní dovolenky vás môže stať tisíce eur
dromedar.sk
Policajti v Trenčianskom kraji zastavili 15 opitých vodičov za jediný týždeň – padli aj rekordné hodnoty alkoholu
Policajti v Trenčianskom kraji zastavili 15 opitých vodičov za jediný týždeň – padli aj rekordné hodnoty alkoholu
Trenčín

Zahraničné

Rusko zúri kvôli Zelenskému
Rusko zúri kvôli Zelenskému v Jerevane: Zacharovová varuje Arménsko pred zbližovaním s Bruselom
Zahraničné
Rodinná tragédia v Rakúsku:
Rodinná tragédia v Rakúsku: Muž pred svedkami zastrelil dcéru aj manželku! Spáchal samovraždu
Zahraničné
Robert Fico
Robert Fico rokoval s Marcusom Söderom: Bavorsko označil za významného obchodného partnera
Zahraničné
Viktor Orbán hovorí po
Orbán má na krku ďalší škandál: Jeho ľudia mali kúpiť najčítanejší denník! Začalo sa vyšetrovanie
Zahraničné

Prominenti

Bonnie Tyler
Náhly kolaps legendárnej speváčky: Okamžitý prevoz do nemocnice a... Podstúpila akútnu operáciu!
Zahraniční prominenti
Natália Puklušová
Najprv dojčiaca aféra v kostole a teraz? Puklušová odhalila, po čom s partnerom túžia: Fú, odvážne!
Domáci prominenti
Aktuálne FOTO vnútri! Ona, že má 84?
Ona, že má 84? Speváčka Marie Rottrová zastavila čas!
Zahraniční prominenti
Otvorenie Bergiho burgrárne
Otváračka podniku: Hágerová po rozchode rozdávala úsmevy a sexi zadok Cynthie!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Temný pôvod Coca-Coly: Čo stálo za VZNIKOM svetovej legendy?
Zaujímavosti
Pompeje Ameriky: Obyvatelia utiekli
Pompeje Ameriky: Obyvatelia utiekli pred smrťou, ale pod popolom nechali niečo neuveriteľné
dromedar.sk
FOTO Ilustračné foto
Fenomenálny úkaz na oblohe: Je viditeľná vzácna KOMÉTA, ktorá sa vráti až o 170‑tisíc rokov!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Reštaurácia all-you-can-eat zavádza NOVÉ poplatky: Keď spravíš TOTO, zaplatíš mastnú pokutu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce

Ekonomika

Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Trumpovi došla trpezlivosť: Slovenský eurokomisár Šefčovič v centre napätia, ktoré môže potopiť náš autopriemysel!
Trumpovi došla trpezlivosť: Slovenský eurokomisár Šefčovič v centre napätia, ktoré môže potopiť náš autopriemysel!
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Krutá pravda o poplatkoch v zdravotníctve: Štát je na lekárov prikrátky, dopláca na to pacient!
Krutá pravda o poplatkoch v zdravotníctve: Štát je na lekárov prikrátky, dopláca na to pacient!

Šport

Energický a dravý Slovák: Žilina skladá fantastický tím, predstavila ďalšiu letnú posilu
Energický a dravý Slovák: Žilina skladá fantastický tím, predstavila ďalšiu letnú posilu
Tipsport liga
Struhne si ešte jednu sezónu? Nitriansky kapitán Mezei prehovoril o pokračovaní kariéry
Struhne si ešte jednu sezónu? Nitriansky kapitán Mezei prehovoril o pokračovaní kariéry
Tipsport liga
Vyhrážky, hladovanie či psychické problémy: Bottas v osobnej spovedi odkryl temné stránky F1
Vyhrážky, hladovanie či psychické problémy: Bottas v osobnej spovedi odkryl temné stránky F1
Formula 1
Slovákov čaká generálka: Veľká časť tohto kádra pôjde na MS, Országh vidí niekoľko otáznikov
Slovákov čaká generálka: Veľká časť tohto kádra pôjde na MS, Országh vidí niekoľko otáznikov
Reprezentácia

Auto-moto

BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Predstavujeme
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
Klasické testy
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Viac než len výplata: Spôsoby, ako byť v práci skutočne šťastnejší
Viac než len výplata: Spôsoby, ako byť v práci skutočne šťastnejší
Motivácia a produktivita
Niečo na mňa lezie: Zodpovedný zamestnanec alebo chodiaca biologická zbraň?
Niečo na mňa lezie: Zodpovedný zamestnanec alebo chodiaca biologická zbraň?
Dovolenka a Choroba
Prišli ste o prácu? Prvý mesiac rozhoduje viac, než si myslíte
Prišli ste o prácu? Prvý mesiac rozhoduje viac, než si myslíte
Hľadám prácu
Prečo vo firmách tak často zlyháva komunikácia na pracovisku (a čo za tým naozaj je)
Prečo vo firmách tak často zlyháva komunikácia na pracovisku (a čo za tým naozaj je)
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Rady a tipy
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Rady a tipy

Technológie

Cvičenie mení celé telo, nielen postavu. Vedci ukázali, ktoré látky zo svalov ovplyvňujú mozog, imunitu aj cukor v krvi
Cvičenie mení celé telo, nielen postavu. Vedci ukázali, ktoré látky zo svalov ovplyvňujú mozog, imunitu aj cukor v krvi
Veda a výskum
Kto ovládne nebo? Porovnanie stíhačiek 5. generácie USA, Číny, Ruska a ich spojencov
Kto ovládne nebo? Porovnanie stíhačiek 5. generácie USA, Číny, Ruska a ich spojencov
Vojenská technika
Na Slovensku vo veľkom udrel vírus NGate. Takto ti cez telefón môže vybieliť účet, útok pritom pôsobí až nebezpečne dôveryhodne
Na Slovensku vo veľkom udrel vírus NGate. Takto ti cez telefón môže vybieliť účet, útok pritom pôsobí až nebezpečne dôveryhodne
Bezpečnosť
Samsung uvoľňuje veľkú aktualizáciu One UI 8.5. Tieto Galaxy telefóny a tablety ju dostanú ako prvé
Samsung uvoľňuje veľkú aktualizáciu One UI 8.5. Tieto Galaxy telefóny a tablety ju dostanú ako prvé
Samsung

Bývanie

Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias

Pre kutilov

Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Záhrada
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Zelenina a ovocie
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najlepšiu kamarátku manžel podvádza a čaká dieťa s inou: Mlčať alebo povedať pravdu, ktorá však zničí aj môj život?
Partnerské vzťahy
Najlepšiu kamarátku manžel podvádza a čaká dieťa s inou: Mlčať alebo povedať pravdu, ktorá však zničí aj môj život?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
MIMORIADNE Zomrela bývalá ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová (†73)!
Danko naložil Ficovi aj
Domáce
Danko naložil Ficovi aj Blanárovi pre Ukrajinu: Červené čiary, ak spravíte toto, KONČÍME vo vláde!
Rodinná tragédia v Rakúsku:
Zahraničné
Rodinná tragédia v Rakúsku: Muž pred svedkami zastrelil dcéru aj manželku! Spáchal samovraždu
Viktor Orbán hovorí po
Zahraničné
Orbán má na krku ďalší škandál: Jeho ľudia mali kúpiť najčítanejší denník! Začalo sa vyšetrovanie

Ďalšie zo Zoznamu