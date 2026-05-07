Pápež Lev vo Vatikáne prijal šéfa americkej diplomacie Rubia

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. vo štvrtok vo Vatikáne prijal amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia. Svätá Stolica to potvrdila v príspevku na sieti X.
Upokojenie vzťahov USA a Vatikánu
Cieľom Rubiovej návštevy je upokojiť napäté bilaterálne vzťahy, ktoré vyvolali ostré slová amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu pápeža, napísala agentúra AP. Rubio, ktorý je praktizujúcim katolíkom, prišiel do Apoštolského paláca krátko pred 11.15 h SELČ. Jeho súkromná audiencia u pápeža trvala približne 45 minút, uviedla agentúra AFP.
Rubio sa už pred cestou do Európy sa snažil zmierniť význam nedávnych výrokov amerického prezidenta voči pápežovi v kontexte vojny na Blízkom východe a politiky administratívy USA voči migrácii. „Túto cestu sme plánovali už skôr a medzičasom sa udiali určité veci,“ povedal v utorok na tlačovej konferencii v Bielom dome. Dodal, že s Vatikánom je potrebné diskutovať o viacerých témach, najmä o náboženskej slobode. Americký veľvyslanec pri Svätej stolici Brian Burch uviedol, že pôjde pravdepodobne o „úprimnú diskusiu“. Rubio sa vo Vatikáne má stretnúť aj so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom a v piatok aj s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
Napätie po výrokoch Trumpa
Parolin uviedol, že Vatikán bude Rubia „počúvať“ a že jeho návšteva v Ríme je iniciatívou Washingtonu. Zároveň dodal, že sa očakáva diskusia o vývoji posledných dní. Vzťahy medzi Bielym domom a Vatikánom sa podľa AFP po nástupe prvého amerického pápeža v dejinách Leva XIV. výrazne zhoršili. Trump pápežovi v apríli vyčítal, že si svoju prácu nevykonáva dobre. Označil ho za „slabého v boji proti kriminalite“ a „hrozného v zahraničnej politike“ po tom, čo pápež odsúdil útok USA a Izraela na Irán ako „skutočne neprijateľný“. Už vtedy Trump tvrdil, že Lev XIV. chce Iránu umožniť vlastniť jadrové zbrane. Pápež na to reagoval vyhlásením, že sa „nebojí“ americkej administratívy a má „morálnu povinnosť vyjadrovať sa“ k vojne odmietavo a kriticky.
Trump následne tvrdil, že pápež údajne podporuje jadrové vyzbrojenie Iránu, čo Vatikán odmietol. Lev XIV. zdôraznil, že katolícka cirkev dlhodobo odmieta všetky jadrové zbrane. Rubio sa s pápežom stretol aj v máji 2025, keď do vatikánu zavítal spolu s viceprezidentom USA J. D. Vanceom. Táto ich návšteva sa uskutočnila krátko po Levovom zvolení. Pápež Lev XIV., 70-ročný rodák z Chicaga, oslavuje tento týždeň prvý rok na pápežskom stolci.