Nehoda v Lučenci: Auto zrazilo mladíka na priechode pre chodcov! S úrazom hlavy ho previezli do nemocnice

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
LUČENEC - Poranenia hlavy utrpel 18-ročný muž, ktorého vo štvrtok na Haličskej cesta v Lučenci zrazil na priechode pre chodcov vodič motorového vozidla. Informuje o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že mladý muž bol prevezený na ďalšie vyšetrenia do nemocnice.
Polícia v tejto súvislosti poukázala na dôležitosť zvýšenej opatrnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. „Apelujeme aj na vodičov, aby sa k priechodom pre chodcov približovali so zvýšenou pozornosťou, znížili rýchlosť jazdy a boli pripravení včas zastaviť,“ uviedla polícia.
