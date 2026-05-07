Dopravný kolaps v hlavnom meste: Ranná nehoda zablokovala cesty

BRATISLAVA - V Bratislave a okolí sa vo štvrtok ráno tvoria kolóny a dopravu komplikuje aj nehoda za tunelom Sitina. Informuje o tom dopravný servis Stella centrum a Zelená vlna STVR.
„Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný len cez odstavný pruh. V kolóne sa zdržíte 20 minút,“ priblížila Zelená vlna.
Stella centrum poukazuje na zdržanie do 15 minút na diaľnici D2 v úseku Lozorno - Stupava - Lamač a takisto Stupava - Záhorská Bystrica - Lamač. Desať minút sa vodiči zdržia na diaľnici D4 v úseku Stupava a Devínska Nová Ves. V Bratislave na Račianskej ulici v smere do centra majú vodiči rátať s približne 15-minútovým čakaním.
Kolóna je aj na diaľnici D1, a to v úseku Senec - Zlaté piesky - Prístavný most. Vodiči si tam postoja do desať minút. Na rýchlostnej ceste R7 v smere na Bajkalskú je kolóna do 15 minút. Zdržania sú podľa Stella centra aj v úsekoch Dunajská Lužná - Rovinka a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji.