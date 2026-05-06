Únik šokujúceho tajomstva Kremľa: Putin má panický strach z prevratu! Ukrýva sa v bunkroch

MOSKVA - V Moskve narastá nervozita. Uniknutá správa tajných služieb naznačuje, že okolie ruského prezidenta Vladimira Putina zavádza mimoriadne bezpečnostné opatrenia pre obavy z útokov dronmi, možného atentátu aj vnútorného rozvratu režimu.
Kremeľ výrazne zmenil pravidlá
Ruské vedenie podľa uniknutých informácií dramaticky posilnilo ochranu okolo prezidenta Vladimira Putina. Ako uvádza CNN s odvolaním sa na správu európskej spravodajskej služby, nové opatrenia sa netýkajú len samotného šéfa Kremľa, ale aj jeho najbližšieho okolia.
Do domov ľudí z prezidentovho okruhu mali byť nainštalované monitorovacie systémy a pracovníci, ktorí s Putinom prichádzajú do kontaktu — vrátane ochrankárov, kuchárov či fotografov — dostali prísne obmedzenia. Verejnú dopravu využívať nesmú a povolené majú iba telefóny bez prístupu na internet.
Podľa správy za tým stoja rastúce obavy z útokov na vysokopostavených predstaviteľov ruskej armády a bezpečnostných zložiek. Kremeľ sa zároveň údajne čoraz viac obáva aj možných pokusov o vnútorný prevrat.
Putin vraj obmedzil pohyb a presúva sa do bunkrov
Ruské bezpečnostné služby mali zároveň výrazne zredukovať počet miest, kam Putin pravidelne cestuje. Prezident podľa správy prestal tráviť čas vo svojich tradičných rezidenciách v Moskovskej oblasti aj vo Valdaji medzi Moskvou a Petrohradom.
Správa tvrdí, že v posledných mesiacoch sa vyhýba aj návštevám vojenských objektov, ktoré ešte v roku 2025 absolvoval pomerne často.
Časť času má teraz tráviť v modernizovaných bunkroch najmä v Krasnodarskom kraji pri pobreží Čierneho mora. Kremeľ vraj zároveň používa vopred pripravené fotografie a zábery, aby nebolo zrejmé, kde sa prezident skutočne nachádza.
Vojna vytvára tlak aj vo vnútri Ruska
Podľa západných odhadov prichádza Rusko každý mesiac približne o 30-tisíc vojakov, či už zabitých alebo zranených. Moskve sa zároveň nedarí dosahovať výraznejšie územné zisky a útoky zasahujú aj samotné ruské územie.
RFE/RL upozorňuje, že vojna na Ukrajine sa pre Kremeľ stáva čoraz náročnejšou nielen vojensky, ale aj ekonomicky a politicky. V krajine rastie nespokojnosť obyvateľov a pribúdajú problémy spojené so stagnujúcou ekonomikou.
Správa hovorí aj o strachu z atentátu dronmi
Uniknutý dokument tvrdí, že od marca 2026 rastú v ruskom vedení obavy z únikov citlivých informácií, ale aj zo sprisahania alebo pokusu o štátny prevrat.
Mimoriadnu pozornosť majú bezpečnostné služby venovať riziku dronových útokov na členov ruskej politickej elity. Práve bezpilotné stroje sa podľa správy stali jednou z najväčších bezpečnostných hrozieb pre vedenie krajiny.
Šojgu vraj vyvoláva podozrenia
V dokumente sa objavuje aj meno bývalého ministra obrany Sergeja Šojgua, ktorý dnes pôsobí ako tajomník Bezpečnostnej rady Ruska.
Podľa uniknutej správy ho časť ľudí v mocenských štruktúrach vníma ako potenciálne riziko. Dôvodom má byť jeho stále silný vplyv medzi armádnymi veliteľmi a vo vojenskom vedení.
Niektorí predstavitelia sa údajne obávajú, že práve takéto väzby by v prípade mocenského konfliktu mohli vytvoriť priestor pre pokus o prevrat.
Zmeny zasiahli aj vojenskú prehliadku
Informácie o sprísnených opatreniach prišli len krátko po tom, čo Moskva oznámila významné zmeny v prípravách osláv 9. mája na Červenom námestí.
Tohtoročná vojenská prehliadka pri príležitosti víťazstva nad nacistickým Nemeckom sa má podľa dostupných informácií uskutočniť bez ťažkej techniky vrátane obrnených vozidiel a raketových systémov.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov naznačil, že jedným z dôvodov sú aj nedávne ukrajinské útoky na väčšie vzdialenosti. „Na pozadí tejto teroristickej hrozby sa, samozrejme, prijímajú všetky opatrenia na minimalizáciu nebezpečenstva,“ vyhlásil Peskov.
Napätie malo prepuknúť aj na tajnej porade
Správa opisuje aj ostrú diskusiu medzi najvyššími predstaviteľmi Ruska, ktorá sa mala odohrať na neveľmi známej schôdzke v Kremli koncom minulého roka.
Po atentáte na generálporučíka Fanila Sarvarova v Moskve z 22. decembra 2025 mal Vladimir Putin zvolať kľúčových bezpečnostných predstaviteľov krajiny.
Počas rokovania mal náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov tvrdo kritizovať šéfa FSB Alexandra Bortnikova za zlyhanie pri ochrane dôstojníkov. Predstavitelia tajných služieb sa naopak sťažovali na nedostatok ľudí a financií.
Podľa uniknutej správy napokon Putin vyzval účastníkov na upokojenie situácie a nariadil, aby do jedného týždňa predložili konkrétne návrhy riešení.
Neobvyklý únik vyvoláva otázky
CNN upozorňuje, že podobne detailné informácie z uzavretých rokovaní ruského vedenia sa na verejnosť dostávajú len veľmi zriedka.
Nie je jasné, či údaje pochádzajú od ľudského zdroja priamo v Rusku alebo z elektronického sledovania. V oboch prípadoch však môže zverejnenie ohroziť pôvod informácií.
Zároveň sa objavujú názory, že zverejnenie podobnej správy môže byť súčasťou snahy západných krajín zdôrazniť vnútorné oslabenie Ruska. Kritici tejto stratégie však tvrdia, že Západ sa príliš spolieha na predstavu, že sa režim v Moskve časom rozpadne sám.