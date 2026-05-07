ONLINE Nečakaný ZVRAT v Perzskom zálive: Trump PRERUŠIL ochranu lodí! Rijád mu uzavrel priestor

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že dohoda s Iránom je „veľmi reálna“. Teherán podľa jeho slov súhlasil, že nikdy nebude vlastniť jadrovú zbraň, čo však tamojší predstavitelia nepotvrdili. Informuje o tom agentúra AFP a televízia BBC. Situáciu sledujeme online.
20:46 Teherán stále prehodnocuje najnovší americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe, uviedol vo štvrtok predstaviteľ iránskej vlády. Informuje o tom agentúra DPA.
20:38 Americký prezident Donald Trump náhle prerušil operáciu sprievodu a ochrany lodí v Hormuzskom prielive po tom, čo Saudská Arábia oznámila Washingtonu, že na tento účel nedovolí Američanom využívať svoje vojenské základne ani vzdušný priestor. Informuje o tom stanica NBC News a ďalšie americké médiá s odvolaním sa na informované zdroje. Rijád vnímal Trumpovu operáciu Project Freedom (Projekt Sloboda) ako nepremyslenú a zbytočnú eskaláciu, píše denník Financial Times (FT).
18:48 Libanon a Izrael budú viesť nové kolo mierových rozhovorov 14. a 15. mája vo Washingtone, uviedol vo štvrtok predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA. Uskutočnia sa aj napriek novému izraelskému útoku v centre Bejrútu, informovala agentúra AFP.
14:48 Vysokopostavený predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas Chalíl Hajja prišiel vo vojne s Izraelom o štvrtého syna. Azzám Chalíl Hajja utrpel zranenia pri stredajšom útoku izraelského dronu na utečenecký tábor Džabálijá na severe palestínskeho Pásma Gazy. Zomrel po prevoze do nemocnice al-Ahlí v meste Gaza. Vo štvrtok o tom informovala agentúra DPA.
13:02 Iránsky prezident Masúd Pezeškján dnes uviedol, že sa stretol s najvyšším duchovným Modžtabou Chameneím, informujú agentúry s odvolaním sa na iránske štátne médiá. Modžtaba Chameneí bol zranený v prvý deň americko-izraelských úderov na Irán 28. februára, pri ktorých bol zabitý jeho otec a duchovný vodca Iránu Alí Chameneí. Od začiatku vojny nebol Modžtaba Chameneí videný na verejnosti.
12:19 Americký prezident Donald Trump pozastavil operáciu Projekt sloboda, ktorá mala umožniť komerčným lodiam bezpečne opustiť Perzský záliv cez Iránom blokovaný Hormuzský prieliv. Urobil tak po tom, čo Saudská Arábia odmietla americkej armáde udeliť povolenie na využívanie svojej leteckej základne a svojho vzdušného priestoru. Informuje o tom televízia NBC News odvolávajúcej sa na dvoch nemenovaných amerických predstaviteľov.
7:43 Iránske veľvyslanectvo v juhokórejskom Soule vo štvrtok odmietlo tvrdenia, že ozbrojené sily Teheránu mali dočinenia s výbuchom, ktorý tento týždeň zasiahol plavidlo Južnej Kórey v Hormuzskom prielive. Upozornila na to agentúra AFP
6:10 Spojené arabské emiráty (SAE) v stredu odkázali Iránu, že ich medzinárodné a obranné dohody sú ich „výlučnou suverénnou záležitosťou“. Odmietli tým nedávne tvrdenie Teheránu, ktorý uviedol, že spolupráca SAE so Spojenými štátmi ohrozuje bezpečnosť Iránu a jeho národné záujmy. Informuje o tom agentúra Reuters.
Dohoda s Iránom je vysoko pravdepodobná, tvrdí Trump
„Chcú uzavrieť dohodu... chcú rokovať,“ povedal Trump na brífingu v Oválnej pracovni. „Za posledných 24 hodín sme viedli veľmi dobré rokovania a je veľmi reálne, že sa nám podarí dohodnúť,“ dodal. Americký prezident ešte predtým vyhlásil, že Spojené štáty získajú iránske zásoby obohateného uránu, ktoré budú nakoniec prevezené na územie USA. Ministerstvo zahraničných vecí Teheránu takéto plány popieralo.
BBC uvádza, že Trump vo svojom prejave zároveň nenápadne naznačil, že Irán bude nakoniec prinútený k dohode. „Uvidíme, či budú súhlasiť alebo nie. A ak nebudú, nakoniec budú musieť súhlasiť aj tak krátko na to,“ vyhlásil. Prezidentove slová podľa BBC nadviazali na jeho skorší príspevok na platforme Truth Social, v ktorom prisľúbil obnovenie a zintenzívnenie útokov, ak rokovania zlyhajú.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí v stredu uviedol, že „plán a návrh USA sa stále posudzujú“. Teherán podľa neho oznámi svoje stanovisko sprostredkovateľovi Pakistanu „po finalizácii svojich názorov“.
Macron telefonoval s Pezeškijánom, vyzval na uvoľnenie Hormuzského prielivu
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu telefonoval s prezidentom Iránu Masúdom Pezeškijánom. Počas rozhovoru opätovne zdôraznil nutnosť otvorenia Hormuzského prielivu pre medzinárodnú lodnú dopravu. Iránskemu prezidentovi navrhol, aby sa oboznámil s plánmi Francúzska a Británie na zriadenie medzinárodnej misie, ktorej úlohou by bolo vytvoriť podmienky pre bezpečný prechod cez úžinu. Informuje o tom agentúra Reuters. „Vyzval som iránskeho prezidenta, aby túto príležitosť využil, a mám v úmysle túto tému prebrať s prezidentom Trumpom,“ napísal Macron na X.
Pezeškiján „zdôraznil, že Irán je pripravený angažovať sa v diplomatických snahách o ukončenie vojny v rámci medzinárodného práva s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práv iránskeho ľudu,“ informovali iránske štátne médiá. „Prezident našej krajiny poukázal na nedôveru Iránu voči Spojeným štátom a uviedol, že je to spôsobené nepriateľskými krokmi americkej strany, ktorá počas nedávnych rokovaní dvakrát zaútočila na našu krajinu,“ uviedli.
Rozhovor oboch lídrov sa uskutočnil krátko po oznámení francúzskej armády, že lietadlová loď Charles de Gaulle sa cez Suezský prieliv plaví na juh Červeného mora v rámci príprav na misiu s cieľom obnoviť slobodu plavby cez Hormuzský prieliv.