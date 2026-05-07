Ukrajinci majú trénovať vojakov v legendárnej hre: VIDEO Bojiskom sa stal otvorený svet GTA V, dôvod vás šokuje!

KYJEV – Počítačové hry už dávno nevyzerajú ako zo začiatku 21. storočia. Napredovanie vedy a techniky ide ruka v ruke aj s týmto sektorom. Celkom veľký výber v dnešnej dobe je aj v kategórii rôznych simulácií. Veľmi obľúbené sú otvorené svety. Ukrajinská armáda dokonca cvičí svojich vojakov v jednej z najpopulárnejších hier vôbec.
Jedna z najpredávanejších herných klasík je dobre známa aj medzi vojakmi a ozbrojenými zložkami ukrajinskej armády. Počítačová hra GTA V prišla na trh už v roku 2013, no stále sa teší veľkej obľube. Akčná adventúra v otvorenom svete dáva hráčom široké možnosti hrateľnosti aj mimo hlavných misií. Ukrajinci zistili, že fyzika a ovládanie by sa dala miestami porovnať aj so skutočným svetom. V hre teraz cvičia už aj profesionálni operátori bojových dronov.
Škola spolupracuje s rezortom obrany
Na sociálnej sieti X v príspevku od "International Cyber Digest" sa objavilo video, kde za veľkou obrazovkou sedí vojak v uniforme a v rukách drží špeciálny joystick, ktorý simuluje skutočný ovládač na riadenie dronov. Vojak však riadi dron v otvorenom hernom svete GTA V. Informuje o tom aj Bussiness Insider.
Nie je to žiadny výmysel. Ukrajinská škola pre výcvik dronov WeTrueGun, ktorá spolupracuje s ministerstvom obrany, využíva fyziku a prostredie tejto hry ako funkčný simulátor pre profesionálnych operátorov bojových dronov.
V špeciálnej vojenskej jednotke dronov Typhoon sú operátori už oboznámení s vybavením, ako sú slúchadlá s mikrofónom, okuliare a ovládače. Hranie hier im poskytlo lepšie rozhodovacie schopnosti a rýchle reflexy.
Lacnejšie ako skutočný výcvik
Dôvod je prostý a zároveň šokujúci. Je to lacnejšie, ako výcvik s dronom v otvorenom teréne. Mapa je navyše obrovská. Mestský terén, pohybujúce sa vozidlá a chodci odrážajú skutočný bojový scenár. V hre operátori precvičujú sledovanie pohybujúcich sa cieľov. Za pozitívum označili aj meniace sa počasie. Ako sa ale uvádza, žiadna hra nie je náhradou za skutočný tréning.
Škola WeTruGun patrí medzi najlepšie v oblasti dronového výcviku na celej Ukrajine. Nie je žiadnym tajomstvom, že jej bránami prechádzajú budúci operátori armádnych bojových dronov. Akreditáciu na zhruba 37-dňový výcvikový kurz získala priamo od rezortu obrany. Záujemcovia musia absolvovať 340 hodín teórie a praxe, kde je zahrnutá aj montáž dronov či samotná streľba na vopred stanovené ciele.