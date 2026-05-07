Barkolová po návrate z Ameriky: Únik do talianskeho raja a ... Už opäť zarezáva!

TALIANSKO - Moderátorka Erika Barkolová si dopriala rýchly, no intenzívny výlet do Talianska, počas ktorého navštívila viaceré ikonické miesta a ukázala atmosféru, ktorá doslova dýcha letom.
Moderátorka Erika Barkolová je v posledných týždňoch doslova rozlietaná. V apríli navštívila v Amerike svoju dcéru a jej snúbenca, ktorí sa predtým presťahovali z Kanady, a už o pár týždňov neskôr je opäť na cestách. Barkolová sa rozhodla na chvíľu uniknúť z Bratislavy a vyrazila na južný výlet, ktorý by mnohí označili za dovolenkový sen. Jej cesta viedla do talianskeho regiónu Puglia, kde navštívila známe mestá a miesta ako Bari, Polignano a Mare, Monopoli či rozprávkové Alberobello. Nezabudla ani na slávnu Materu, ktorá patrí medzi najfotogenickejšie lokality v Európe.
„More, krásne miesta a jedlo, ktoré sa nedá opísať slovami,“ naznačila Barkolová atmosféru svojho výletu, ktorý bol síce krátky, ale mimoriadne intenzívny. Na sociálnej sieti zároveň ukázala aj niekoľko záberov z tejto cesty.
Celá jej cesta pôsobí ako mix oddychu, spoznávania a talianskej pohody, ktorú by si podľa záberov vedel užiť snáď každý. Moderátorka sa však už po návrate opäť vrátila k pracovným povinnostiam.
