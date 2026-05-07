Sexuálny škandál v nemocnici: Lekár si fotil malé deti v narkóze! Zadržali ho v Chorvátsku

HANNOVER - Pred súdom v Hannoveri sa začal proces s anestéziológom, ktorého obžaloba viní zo zneužívania pacientok počas narkózy. Vyšetrovanie odštartovalo po jeho zadržaní v chorvátskom Rovinji, kde mal natáčať nahé deti v nudistickom kempe.
Nemecko sleduje šokujúci prípad 52-ročného lekára, ktorý podľa vyšetrovateľov celé roky zneužíval bezbrannosť pacientok počas anestézie. Muž čelí obžalobe pred súdom v Hannoveri za skutky, ku ktorým malo dochádzať v nemocnici Neustadt am Rübenberge neďaleko Hannoveru medzi rokmi 2010 až 2024.
Podľa prokuratúry anestéziológ tajne fotografoval dievčatá počas narkózy a v niektorých prípadoch sa ich mal dotýkať v intímnych partiách, aby mohol vytvárať zábery. Informuje o tom nemecký denník Die Zeit.
Medzi obeťami boli aj malé deti
Vyšetrovatelia tvrdia, že väčšinu poškodených tvorili maloleté pacientky. Najmladšie dievča malo podľa obžaloby len osem rokov.
Prokuratúra v Hannoveri viní lekára v jedenástich prípadoch okrem iného aj zo sexuálneho zneužívania. Obhajoba oznámila, že obžalovaný sa k prípadu vyjadrí až na ďalšom pojednávaní naplánovanom na 27. mája.
Zároveň zaznelo, že všetkým poškodeným ponúkol finančné odškodnenie.
Nemocnica ešte skôr potvrdila, že s lekárom ukončila pracovný pomer. Vedenie zariadenia uviedlo, že prípad vyvolal medzi zamestnancami aj vedením „hlboké zdesenie“.
Polícia našla tisíce súborov
Vyšetrovanie sa neobmedzilo iba na nemocnicu. Podľa prokuratúry sa mal muž podobného konania dopúšťať aj doma.
Obžaloba tvrdí, že vo svojej domácnosti údajne nútil svoju vtedy päťročnú dcéru, aby sa pred ním vyzliekla.
Počas domovej prehliadky našli kriminalisti v jeho počítači viac ako 1600 súborov s detskou pornografiou a materiálmi zobrazujúcimi mladistvé osoby.
Zadržali ho počas dovolenky v Chorvátsku
Prípad sa začal odvíjať v lete 2024 v chorvátskom meste Rovinj. Muža tam podľa vyšetrovateľov prichytili v nudistickom kempe pri natáčaní nahých detí, píše Dnevnik.
Práve tento incident spustil rozsiahle vyšetrovanie, ktoré následne odhalilo podozrenia z dlhoročného zneužívania pacientok pod anestéziou.
Súd má v prípade naplánovaných ešte päť pojednávaní. Rozsudok by mohol padnúť už v polovici júna.