V TEJTO krajine potvrdili hantavírus! Pacient sa zrejme nakazil v EURÓPE, ide o iný kmeň ako na palube lode

TEL AVIV - V Izraeli bol diagnostikovaný prípad hantavírusu, píše izraelský denník Maariv. Podľa denníkaThe Jerusalem Post sa pacient pravdepodobne nakazil počas pobytu vo východnej Európe, z ktorého sa vrátil pred niekoľkými mesiacmi. Nejedná sa však o rovnaký kmeň vírusu, ktorý zasiahol ľudí na palube výletnej lode MV Hondius v Atlantickom oceáne.
Lekársku pomoc vyhľadal nakazený po tom, čo sa u neho objavili príznaky spojené s ochorením. Podľa odborníkov možno príznaky hantavírusu spočiatku zameniť napríklad s prechladnutím alebo chrípkou, čo môže viesť k chybnej diagnóze. V súčasnej dobe je stav pacienta stabilný, zostáva však pod lekárskym dohľadom.
Hoci sa tento vírus v Izraeli vyskytuje len zriedka, nie je to prvýkrát, čo bol v Izraeli hantavírus diagnostikovaný, podotýka The Jerusalem Post. Asi pred desiatimi rokmi sa u niekoľkých Izraelčanov objavilo podozrenie na infekciu týmto vírusom počas ciest po Južnej Amerike. Na rozdiel od ohniska nákazy spôsobenej juhoamerickým kmeňom, bol tento Izraelec nakazený európskym kmeňom vírusu, píše The Jerusalem Post.
WHO už skôr po správach o šírení hantavírusu na plavidle, ktoré vyplávalo z Južnej Ameriky a teraz mieri k španielskym Kanárskym ostrovom, uvádzala, že riziko ohrozenia širokej verejnosti je nízke. Hantavírusy sú vírusy prenášané hlodavcami, ktoré môžu infikovať ľudí, a spôsobujú dýchacie ochorenia, ktoré sprevádzajú bolesti hlavy, závraty, horúčka, nevoľnosť, hnačka a bolesti žalúdka, po ktorých následuje náhly nástup vážnych dýchacích ťažkostí. Proti vírusu zatiaľ neexistuje vakcína.