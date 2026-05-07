Pátranie po pasažieroch z výletnej lode: Na Svätej Helene vystúpili DESIATKY ľudí! Hrozí ŠÍRENIE vírusu

JAMESTOWN - Zdravotnícke úrady pátrajú po desiatkach pasažierov holandskej výletnej lode MV Hondius, ktorí vystúpili na ostrove Svätá Helena v južnom Atlantiku ešte predtým než vyšli najavo správy o nákaze hantavírusom na palube. Loď pristála na Svätej Helene 24. apríla, prvý cestujúci na jej palube zomrel 11. apríla. Z lode tam vystúpili pasažieri z 12 rôznych štátov. Vo štvrtok o tom informoval prevádzkovateľ lode aj holandské úrady. Informuje o tom agentúra Reuters a denník El País.
Loď prispôsobená pre plavbu v polárnych moriach vyplávala z juhoargentínskeho prístavu Ushuaia v Ohňovej zemi 1. apríla, kam sa vrátila od pobrežia Antarktídy. V Južnom Atlantiku navštívila izolované a ekologicky rozmanité ostrovy. Na Južných Sandwichových ostrovoch zakotvila 5. apríla, pri ostrove Tristan da Cunha 13. apríla a na Svätú Helenu doplávala o deväť dní neskôr. Na ostrove Ascension krátko zastavila 27. apríla a 3. mája dorazila k súostroviu Kapverdy, kde už miestne úrady nedovolili vystúpiť cestujúcim ani posádke. V ten istý deň sa objavili prvé medializované správy o šírení hantavírusu na palube.
Prvá obeť hantavírusu - 70-ročný Holanďan - sa začal cítiť zle 6. apríla. Mal horúčku, bolela ho hlava, brucho a mal hnačku. Postupne sa to zhoršovalo, prejavila sa u neho akútna respiračná tieseň a 11. apríla zomrel. Presnú príčinu smrti v tom čase nebolo možné určiť a loď pokračovala v plavbe s jeho telom na palube takmer dva týždne.
Priznanie prevádzkovateľa lode
Prevádzkovateľ lode MV Hondius firma Oceanwide Expeditions vo štvrtok priznala, že na Svätej Helene po tomto prvom úmrtí vystúpilo 30 pasažierov. Doteraz o vylodení časti z nich vôbec neinformovala. Holandské ministerstvo zahraničných vecí informuje až o 40 osobách. Jednou z nich bola aj manželka zosnulého Holanďana, ktorá sprevádzala jeho mŕtve telo a chcela sa letecky repatriovať domov. Sama však neskôr ochoreniu podľahla v Juhoafrickej republike (JAR).
Úrady v JAR sa teraz snažia vystopovať osoby, ktoré prišli do kontaktu s pasažiermi lode. Zameriavajú sa najmä na let z 25. apríla zo Svätej Heleny do Johannesburgu, ktorý sa uskutočnil deň po tom, čo tam cestujúci z MV Hondius vystúpili a jednou z pasažierok bola aj spomínaná Holanďanka. Nie je známe, koľko ďalších pasažierov z výletnej lode s ňou cestovalo, ale lietadlo prevážalo aj telo jej manžela. Zo Svätej Heleny sa dá letecky dostať len raz týždenne s medzipristátím v JAR.
V stredu vyšlo najavo, že u muža vo Švajčiarsku bol potvrdený hantavírus po tom, čo vystúpil na Svätej Helene, hoci jeho presný pohyb v medziobdobí nie je jasný. Vo štvrtok singapurské zdravotnícke orgány oznámili, že monitorujú dvoch mužov, ktorí vystúpili z lode na ostrove Svätá Helena, odleteli do JAR a potom domov. V súčasnosti sú izolovaní a podrobujú sa testom. Úrady na Svätej Helene uviedli, že monitorujú menší počet ľudí, ktorých považujú za „rizikové kontakty“. Musia zostať 45 dní v izolácii.
Päť nakazených a obete
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok oznámila, že eviduje päť osôb nakazených hantavírusom, ďalšie tri osoby s podozrením naň a tri obete. Potvrdila, že na lodi sa šíril kmeň vírusu Andes. Ide o jediný známy hantavírus, pri ktorom bol preukázaný prenos z človeka na človeka. Zdôraznila, že aktuálna situácia nie je začiatkom epidémie ani pandémie.
Holandský pár, u ktorého boli zaznamenané prvé dva prípady, pred nalodením absolvoval výlet cez Argentínu, Čile a Uruguaj zameraný na pozorovanie vtákov, uviedla WHO. Navštívili miesta, kde sa vyskytuje druh potkana, o ktorom je známe, že prenáša vírus Andes. WHO spolupracuje so zdravotníckymi orgánmi v Argentíne s cieľom zistiť pohyb tohto páru a zabezpečila prepravu 2500 diagnostických súprav z Argentíny do laboratórií v piatich krajinách.
Loď MV Hondius sa plaví k španielskym Kanárskym ostrovom s viac ako 140 cestujúcimi a členmi posádky na palube, kam by mala doraziť v sobotu alebo v nedeľu.