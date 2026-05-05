Utorok5. máj 2026, meniny má Lesana, Lesia, zajtra Hermína

Snažil sa preplávať Váh a ujsť: Vodič po unikaní pred políciou už sedí v cele

Polícia pri zadržaní muža pri Váhu.
Polícia pri zadržaní muža pri Váhu. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SEREĎ - Polícia obvinila 36-ročného muža, ktorý v sobotu (2. 5.) začal unikať hliadke z parkoviska v Seredi v okrese Galanta, ignoroval výzvy na zastavenie a ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Súčasne podala podnet na jeho väzobné stíhanie. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Policajti vozidlo prenasledovali cez obec Vinohrady nad Váhom až k rieke Váh, kde vodič spolu so spolujazdcom vystúpili a pokúsili sa utiecť pešo. Spolujazdec svoj pokus o útek vzdal a na mieste ho zadržala polícia. Vodič rieku preplával na druhý breh, odkiaľ ho následne odviezol náhodný okoloidúci. Krátko nato však vozidlo zastavila ďalšia hliadka, ktorá muža zadržala.

Polícia: Zadržanie muža, ktorý sa snažil pri úteku preplávať Váh (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Polícia následne zistila, že 36-ročný vodič má súdom uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do januára 2028. Vyšetrovateľ ho obvinil z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. V prípade dokázania viny mužovi podľa polície hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. O väzbe rozhodne súd, dovtedy je muž umiestnený v policajnej cele.

Viac o téme: CelaVodičPolícia UnikanieVáh
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Lotyšská polícia identifikovala obeť
Lotyšská polícia identifikovala obeť Epsteina: Žiada USA o pomoc
Zahraničné
AKTUÁLNE Ťažká nehoda na
AKTUÁLNE Ťažká nehoda na R1 pri Beladiciach: Neprejazdná diaľnica, polícia odkláňa dopravu
Domáce
Historický úlovok v Atlantiku:
Historický úlovok v Atlantiku: Španielska polícia zadržala rekordnú zásielku kokaínu
Zahraničné
Polícia vyšetruje lúpež so
Ozbrojená lúpež v Bratislave: VIDEO Páchateľ prepadol záložňu, polícia po ňom pátra
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Polícia: Zadržanhie muža, ktorý sa snažil pri úteku preplávať Váh
Polícia: Zadržanhie muža, ktorý sa snažil pri úteku preplávať Váh
Správy
Letecký pohľad na Tórshavn, hlavné mesto Faerských ostrovov
Letecký pohľad na Tórshavn, hlavné mesto Faerských ostrovov
Cestovanie
Tlačová konferencia KDH
Tlačová konferencia KDH
Správy

Domáce správy

FOTO AKTUÁLNE Z domu zostali
AKTUÁLNE Z domu zostali len trosky! Plynová bomba v Šahách zrovnala dom so zemou, v okolí vyleteli okná
Domáce
FOTO Snažil sa preplávať Váh
Snažil sa preplávať Váh a ujsť: Vodič po unikaní pred políciou už sedí v cele
Domáce
Lucia Plaváková
Spor o zákon o obecnej polícii: PS kritizuje návrh SNS a vyzýva prezidenta na veto
Domáce
Zlaté Moravce: Fontána na námestí opäť spustená, pribudne hmlová brána na ochladenie
Zlaté Moravce: Fontána na námestí opäť spustená, pribudne hmlová brána na ochladenie
Nitra

Zahraničné

Tomáš Zdechovský
Ďalšie kauzy okolo eurofondov na Slovensku: Zdechovský žiada vysvetlenie dotácií s väzbami na kauzu Dobytkár
Zahraničné
Vincente zomrel v rozpálenom
Príšerná tragédia: Malý Vincente zomrel v rozpálenom aute! Matka ho tam zabudla a išla spať
Zahraničné
FOTO Otrasný nález na pultoch
Otrasný nález na pultoch u našich susedov: FOTO V obchodoch objavili mäso so SALMONELOU a pokazený syr!
Zahraničné
Francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Francúzsko vstupuje do rokovaní s Iránom: Macron otvorí tému slobody plavby v strategickom prielive
Zahraničné

Prominenti

FOTO Krištáľové krídlo 2026 -
Obavy sa naplnili! Speváčke Sime dáva tehotenstvo poriadne zabrať: Zrútila sa počas koncertu
Domáci prominenti
MET Gala 2026
Čím divnejšie, tým lepšie...? Pozrite si 13 najbizarnejších outfitov MET Gala 2026
Zahraniční prominenti
Latinák s o 19
Latinák s o 19 rokov mladšou frajerkou: Romantika vo Verone... ako Rómeo a Júlia
Domáci prominenti
FOTO Vdova po Mekym Žbirkovi
Vdova po Mekym Žbirkovi (†69) odtajnila svoju novú lásku: Jej srdce si získal o 31 rokov mladší muž!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Prelomový objav? Vedci konečne
Prelomový objav? Vedci konečne odhalili, prečo TENTO hmyz lieta hore‑dole ako šialený!
Zaujímavosti
FOTO Peľové oblaky v Tyrolsku
POPLACH u našich susedov: Rakúšanov vystrašili obrovské ŽLTÉ oblaky! Mysleli si, že horí...Všetko je inak!
Zaujímavosti
Neuveriteľný prípad: Pár túžil
Neuveriteľný prípad: Pár túžil po dieťati! Celé roky robili zásadnú TÚTO chybu pri sexe
Zaujímavosti
FOTO Odborník varuje: TOTO je
Odborník varuje: TOTO je najčastejšia CHYBA Slovákov, ktorú robia na jar! Končia s bolesťami u lekára
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce

Ekonomika

Koľko dostanete na dôchodku? Štát posiela prognózy miliónom ľudí. Pozrite sa, čo v nich nájdete!
Koľko dostanete na dôchodku? Štát posiela prognózy miliónom ľudí. Pozrite sa, čo v nich nájdete!
Svet módy v slzách: Odišla legenda, ktorej oblečenie máte v skrini pravdepodobne aj vy!
Svet módy v slzách: Odišla legenda, ktorej oblečenie máte v skrini pravdepodobne aj vy!
Zrušenie sviatku prináša chaos: Čo všetko si vybavíte a nevybavíte 8. mája? (praktický sprievodca)
Zrušenie sviatku prináša chaos: Čo všetko si vybavíte a nevybavíte 8. mája? (praktický sprievodca)
Život na dlh v priamom prenose: Diera v rozpočte rastie, Slovensko si požičiava čoraz viac a čoraz drahšie!
Život na dlh v priamom prenose: Diera v rozpočte rastie, Slovensko si požičiava čoraz viac a čoraz drahšie!

Šport

Dvaja majstri z Nitry a telefonát do Tampy: Slovensko narazí na posledného súpera pred štartom MS
Dvaja majstri z Nitry a telefonát do Tampy: Slovensko narazí na posledného súpera pred štartom MS
Reprezentácia
Návrat známej tváre: Žilina zlákala jednu z najväčších ofenzívnych hviezd Tipsport ligy
Návrat známej tváre: Žilina zlákala jednu z najväčších ofenzívnych hviezd Tipsport ligy
Tipsport liga
Kam povedú jeho kroky? Calzona prehovoril o budúcnosti a poslal silný odkaz na Slovensko
Kam povedú jeho kroky? Calzona prehovoril o budúcnosti a poslal silný odkaz na Slovensko
Reprezentácia
MŠK Žilina – MFK Zemplín Michalovce: Online prenos z 8. kola skupiny o titul Niké ligy
MŠK Žilina – MFK Zemplín Michalovce: Online prenos z 8. kola skupiny o titul Niké ligy
Niké liga

Auto-moto

TEST: Fiat Doblo - nafta a klasický automat - kombinácia, ktorú ťažko prekonať
TEST: Fiat Doblo - nafta a klasický automat - kombinácia, ktorú ťažko prekonať
Klasické testy
TEST: Kia EV4 Fastback GT Line - keď je unikátnosť v základnej výbave
TEST: Kia EV4 Fastback GT Line - keď je unikátnosť v základnej výbave
Klasické testy
BMW i3 pokračuje v revolúcii po iX3, len zájde o 100 kilometrov ďalej
BMW i3 pokračuje v revolúcii po iX3, len zájde o 100 kilometrov ďalej
Zaujímavosti
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Škoda a jej nová batériová montážna hala. Tu vznikajú batérie do najnovších elektromobilov
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Zatočte s jarnou únavou a získajte späť energiu
Zatočte s jarnou únavou a získajte späť energiu
Rady, tipy a triky
Stereotyp za pásom: Ako si psychicky uľahčiť monotónnu prácu a nezblázniť sa
Stereotyp za pásom: Ako si psychicky uľahčiť monotónnu prácu a nezblázniť sa
Motivácia a produktivita
Práca namiesto dávok funguje: Tisíce ľudí už pracujú, štát pridáva nové výhody pre firmy
Práca namiesto dávok funguje: Tisíce ľudí už pracujú, štát pridáva nové výhody pre firmy
Aktuality
Sedavé zamestnanie vás nemusí zničiť: 7 tipov, ako do pracovného dňa prepašovať pohyb
Sedavé zamestnanie vás nemusí zničiť: 7 tipov, ako do pracovného dňa prepašovať pohyb
Prostredie práce

Varenie a recepty

Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Klobásy na grile: Prečo ich nikdy neprepichovať vidličkou a ako dosiahnuť, aby nepraskli?
Brownies s tvarohom a čerešňami
Brownies s tvarohom a čerešňami
Ktoré bylinky sa k sebe hodia? Kombinácie pre kreatívne varenie
Ktoré bylinky sa k sebe hodia? Kombinácie pre kreatívne varenie
Rady a tipy
Nepečený malinový cheesecake s netradičnou surovinou v kréme. Vyskúšajte tento chutný recept!
Nepečený malinový cheesecake s netradičnou surovinou v kréme. Vyskúšajte tento chutný recept!
Nepečené dezerty

Technológie

Nový rebríček ukázal, ktoré Android smartfóny sa opravujú najťažšie. Týmto značkám sa podľa expertov radšej vyhni
Nový rebríček ukázal, ktoré Android smartfóny sa opravujú najťažšie. Týmto značkám sa podľa expertov radšej vyhni
Zariadenia
Zuckerberg chce simulovať každú bunku v ľudskom tele. Chce predpovedať choroby ešte pred ich vznikom
Zuckerberg chce simulovať každú bunku v ľudskom tele. Chce predpovedať choroby ešte pred ich vznikom
Umelá inteligencia
Pohyb môže pomáhať mozgu zvláštnejšie, než sme si mysleli. Vedci našli skrytý tlakový systém medzi bruchom a hlavou
Pohyb môže pomáhať mozgu zvláštnejšie, než sme si mysleli. Vedci našli skrytý tlakový systém medzi bruchom a hlavou
Veda a výskum
Čína vyvíja stealth strelu novej generácie: zmestí sa do J-20 a zasiahne na 1 300 km
Čína vyvíja stealth strelu novej generácie: zmestí sa do J-20 a zasiahne na 1 300 km
Výzbroj a zbrane

Bývanie

Bol už zastaralý a dlhé roky sme ho zavrhovali. Trend, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Bol už zastaralý a dlhé roky sme ho zavrhovali. Trend, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma
Je univerzálna, navodzuje pokoj a pomôže sa sústrediť. Takto môžete farbu roka Secret Safari použiť i doma
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)
Myslíte si, že je doma čisto, až kým sa nepozriete sem! 12 miest, ktoré pri vysávaní zrejme obchádzate (no nemali by ste)

Pre kutilov

Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Zelenina a ovocie
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Zelenina a ovocie
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Starostlivosť o narcisy a tulipány po odkvitnutí: Prečo ich nestrihať príliš skoro?
Záhrada
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Oživte svoju záhradu: Vyrobte si dreveného drevorubača, ktorého rozhýbe aj slabý vánok
Doplnky a dekorácie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najlepšie milenky očami mužov: Prezradili, aké kritéria musia ženy spĺňať
Partnerské vzťahy
Najlepšie milenky očami mužov: Prezradili, aké kritéria musia ženy spĺňať
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vincente zomrel v rozpálenom
Zahraničné
Príšerná tragédia: Malý Vincente zomrel v rozpálenom aute! Matka ho tam zabudla a išla spať
Otrasný nález na pultoch
Zahraničné
Otrasný nález na pultoch u našich susedov: FOTO V obchodoch objavili mäso so SALMONELOU a pokazený syr!
ŠOKUJÚCE zábery z Tatier:
Domáce
ŠOKUJÚCE zábery z Tatier: VIDEO Obrovské davy ľudí ako na festivale! Verejnosť zábery POBÚRILI
Vladimir Putin
Zahraničné
Putin je na kolenách: Totálna potupa! Moskva žiada o pomoc Trumpa

Ďalšie zo Zoznamu