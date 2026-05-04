Z trhu sťahujú viacero predlžovacích káblov! Okamžite ich odpojte, hrozí SMRTEĽNÝ úraz

BRATISLAVA - Na slovenskom trhu sa objavili nebezpečné predlžovacie prívody od poľskej značky Plastrol, ktoré môžu ohroziť zdravie spotrebiteľov. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) odporúča okamžite prestať používať štyri konkrétne modely a vrátiť ich do obchodu. Spotrebitelia majú nárok na vrátenie peňazí.
Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje, že na slovenskom trhu boli v ponuke pre spotrebiteľa výrobky, ktoré predstavujú riziko ohrozenia zdravia. Ide o štyri predlžovacie prívody od značky Plastrol, pôvodom z Poľska. SOI odporúča spotrebiteľom, ak si tieto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.
1. Predlžovací prívod zn. PLASTROL, model/typ PS-360_3,0 E / W-98174
Ide o predlžovací prívod čiernej farby dĺžky 3 m s tromi zásuvkami bez vypínača. Na spodnej strane zásuvkovej lišty sa nachádza obchodné meno výrobcu a jeho adresa, identifikačný údaj, označenie CE, technické parametre a povinné piktogramy. Výrobok je balený v priehľadom plastovom obale, súčasťou ktorého je pripevnená papierová etiketa. K výrobku je priložený písomný návod na použitie spolu s bezpečnostnými inštrukciami v slovenskom jazyku.
2. Predlžovací prívod zn. PLASTROL, model/typ PS-560/1,5 E / W-97483
Ide o predlžovací prívod bielej farby dĺžky 1,5 m s piatimi zásuvkami bez vypínača. Na spodnej strane zásuvkovej lišty sa nachádza identifikačný údaj, označenie CE, technické parametre a povinné piktogramy. Výrobok je balený v priehľadom plastovom obale, súčasťou ktorého je pripevnená papierová etiketa. K výrobku je priložený písomný návod na použitie spolu s bezpečnostnými inštrukciami v slovenskom jazyku.
3. Predlžovací prívod zn. PLASTROL, model/typ PS-460_1,5 E / W-97477
Ide o predlžovací prívod bielej farby dĺžky 1,5 m so štyrmi zásuvkami bez vypínača. Na spodnej strane zásuvkovej lišty sa nachádza obchodné meno výrobcu a jeho adresa, identifikačný údaj, označenie CE, technické parametre a povinné piktogramy. Výrobok je balený v priehľadom plastovom obale, súčasťou ktorého je pripevnená papierová etiketa. K výrobku je priložený písomný návod na použitie spolu s bezpečnostnými inštrukciami v štátnom jazyku.
4. Predlžovací prívod zn. PLASTROL, model/typ PS-360/1,5 E / W-97471
Aj v tomto prípade ide o predlžovací prívod bielej farby dĺžky 1,5 m s tromi zásuvkami bez vypínača. Na spodnej strane zásuvkovej lišty sa nachádza obchodné meno výrobcu a jeho adresa, identifikačný údaj, označenie CE, technické parametre a povinné piktogramy. Výrobok nie je balený v žiadnom obale. Súčasťou výrobku je pripevnená papierová etiketa. K výrobku je priložený písomný návod na použitie spolu s bezpečnostnými inštrukciami v štátnom jazyku.
Dôvod nebezpečnosti výrobkov
Dôvodom stiahnutia výrobkov z trhu je potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Predlžovacie prívody majú podľa inšpekcie nedostatočné konštrukčné vyhotovenie, kedy vidlicu spotrebiča triedy ochrany I je možné zasunúť do zásuvky predlžovacieho prívodu určeného pre spotrebiče triedy ochrany II.
"Výrobok tak neposkytuje žiadnu ochranu pred úrazom elektrickým prúdom v prípade zapojenia spotrebiča triedy ochrany I do tohto predlžovacieho prívodu," upozorňuje SOI.
Opatrenia na trhu
Slovenská obchodná inšpekcia umožnila kontrolovaným osobám prijať nápravné opatrenia, ktorými sa kontrolovaná osoba zaviazala k nesprístupňovaniu nebezpečných výrobkov na trhu, k ich stiahnutiu z trhu, ako aj k informovaniu spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku.
"Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," informuje inšpekcia.
Zdôrazňuje, že spotrebiteľ má nárok na vrátenie peňazí za výrobok vždy, keď hospodársky subjekt zodpovedný za spätné prevzatie výrobku z dôvodu bezpečnosti nedokončil opravu alebo nahradenie výrobku v primeranej lehote a bez závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.